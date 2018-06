Gesellschaftskritik Über Erfolgsrezepte

Egal, was für eine Rolle Elyas M’Barek gerade spielt – Filme mit ihm landen an der Spitze der deutschen Kino-Charts. Neulich verdrängte er sogar sich selbst: Who am I? (M’Barek als sexy Hacker) stand ganz oben, eine Woche später stieg Männerhort (M’Barek als sexy Mann in der Krise) auf Platz eins ein. Zur Erinnerung: Fack ju Göhte (M’Barek als sexy Aushilfslehrer) hatte im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Zuschauer. M’Barek selbst hat 2.151.317 Facebook-Fans, eine Zahl, die während des Schreibens dieses Satzes schon wieder veraltet ist (2.151.322). Auf Facebook kommentieren Frauen seine Selfies mit Sprüchen wie "Einmal Dich bitte. Mit allem. Zum Mitnehmen und Behalten". (Neulich schrieb tatsächlich eine echte Chantal unter ein Foto von M’Barek auf dem Oktoberfest: "Gesehen aber nicht getraut zu stören schade hätte gern ein bild mit ihm gemacht" – wir können uns ein "Chantal, heul leise!" an dieser Stelle nicht verkneifen.) Jedenfalls: Produzenten, die M’Barek für 2015 gebucht haben, können jetzt schon mal ihr Traumhaus in der Toskana suchen.

Der Einzige, der in Sachen Kassenmagnet mit M’Barek noch mithalten kann, ist Matthias Schweighöfer. Die beiden haben sogar Til Schweiger abgehängt. Schweiger bringt ja dauernd seine Kinder in seinen Filmen unter, aber eigentlich sind seine wahren Kinder M’Barek und Schweighöfer. Er ist ihr filmischer Übervater: Abgesehen davon, dass alle drei (manchmal gemeinsam) oft Filme drehen, die wie Männerfilme klingen, aber eigentlich Frauenfilme sind (Der bewegte Mann, Männerpension, Männerherzen, What a Man, Deutschmänner, Männerhort), verkörpern Schweighöfer und M’Barek jeweils unterschiedliche Eigenschaften des Erfolgsmodells Schweiger: Schweighöfer hat den herzerweichenden Dackelblick und versucht sich als Regisseur und Autor seiner Filme; M’Barek hat den prolligen Sex-Appeal und das Nuschelproblem. Als hätten sich, wie bei der Mendelschen Vererbungslehre, in der nachfolgenden Generation die Merkmale der vorherigen wieder aufgespalten. Allein sind sie noch erfolgreicher.

Jetzt fehlt nur noch ein Schauspieler, der mit vielen süßen Kindern aus Amerika zurückkommt und gern den ballernden Action-Helden gibt, dann wäre der ganze Til Schweiger wieder komplett. Und wir warten gespannt, wie lange man den Schweiger-Wirkstoff homöopathisch noch verdünnen kann, bis sein Erfolg an der Kinokasse nicht mehr nachweisbar ist.

