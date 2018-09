Ingo Maurer Wir besinnen uns auf das Feuer zurück

ZEITmagazin: Wie sind Sie eigentlich zum Licht gekommen?

Ingo Maurer: Durch eine Flasche Rotwein. Ich war in Venedig, kam vom Essen und hatte eine ganze Flasche Wein getrunken. Ich legte mich auf das Bett in meinem billigen Hotel und entdeckte über mir eine wunderschöne 15-Watt-Glühlampe. Manchmal werden die Dinge ja intensiver, wenn man nicht ganz nüchtern ist. Ich habe mich sofort hingesetzt und meine Lampe "Bulb" gezeichnet.

ZEITmagazin: Nun ist die Glühbirne fast abgeschafft.

Ja, das hat mich sehr traurig gemacht. Denn der Wolframfaden in der Glühlampe war das letzte Feuer, das der Mensch in der Wohnung hatte. Ohne Feuer wäre die Menschwerdung nicht möglich gewesen, es ist das Licht, das er sich selbst gemacht hat. Und das Glühen des Metallfadens war uns deswegen so angenehm, weil es uns an das wärmende Feuer erinnert hat.

ZEITmagazin: Ist es denn so wichtig, dass das Licht aus einer thermischen Quelle kommt?

Maurer: Jeder Mensch verbindet mit Feuer intensive Gefühle, es hat etwas Magisches für uns. Außerdem ist darin das Licht in Bewegung. Dieses schöne rote Licht, diese Wärme ist uns verloren gegangen. Es wird noch dauern, bis die Technik das imitieren kann.

ZEITmagazin: Wie wird es mit dem Licht weitergehen? Werden wir Zimmerdecken mit LED-Paneelen pflastern?

INGO MAURER 82, hat Hunderte Lichtobjekte geschaffen. Am bekanntesten sind seine Arbeiten mit Glühbirnen. Links im Bild ist seine neue LED-Tischlampe "Whisper Wind" zu sehen

Maurer: Ich glaube, das würde uns nicht guttun. Menschen wollen in ihrer Wohnung eine Zuflucht finden, so wie man sich früher in einer Höhle vor den wilden Tieren geschützt hat. Deswegen fühlen wir uns wohler, wenn wir Lichtquellen unterhalb der Augenhöhe haben, weil sie nicht wie der bedrohliche Himmel sind, sondern wie ein wärmendes Feuer. Menschen brauchen Wärme.

ZEITmagazin: Sind Sie ein Feind des LED-Lichts?

Maurer: Nein, gar nicht, ich war einer der Ersten, die LEDs im Wohnraum eingesetzt haben, ich finde die Leiterplatten der Leuchtelemente sehr ästhetisch. LED bietet sehr viel. Ich glaube aber, dass es zurzeit noch sehr unvorteilhaft eingesetzt wird.

ZEITmagazin: Was ist denn das Problem bei LEDs?

Maurer: Immer noch die Lichtfarbe. Es hat immer noch einen Hauch von Virtualität. Es fehlt die Emotion, es bewegt mich nicht.

ZEITmagazin: Was halten Sie von Kerzen – ist das nicht das Feuer, das Ihnen vorschwebt?

Maurer: Ich habe tatsächlich schon eine Kerze entworfen, die man einfach von der Decke hängen lassen kann. Und wir haben eine virtuelle Kerze gebaut, bei der ein kleiner Bildschirm das abgefilmte Bild einer Flamme zeigt. Aber ich mag es nicht, wenn Kerzen auf dem Tisch sind, dann stehen sie zwischen den Menschen.

ZEITmagazin: Wie sieht die Zukunft der Leuchtmittel aus?

Maurer: Ich hoffe, dass die Entwicklung bei der LED nicht stehen bleiben wird. Die organische LED, die OLED, gibt ein flächiges Licht. Aber sie ist noch viel zu teuer.

ZEITmagazin: Was könnte denn noch kommen?

Maurer: Zurzeit sehen wir nur technische Lösungen. Was ich schön finde, ist, LEDs mit Linsen zu kombinieren. Das ergibt eine Streuung, die das Licht der LEDs etwas natürlicher macht.

ZEITmagazin: Werden wir Licht brauchen, das unseren Stimmungen angepasst wird?

Maurer: Das brauchen wir schon jetzt. Ich bin überzeugt, dass Menschen, die abends in trübe Stimmung verfallen, zu Hause ein trübes Deckenlicht haben.