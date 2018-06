Konstantin Grcic Der Nutzer wird zum Designer

ZEITmagazin: Herr Grcic, gestalten Sie für die Zukunft?

Konstantin Grcic: Im Grunde geht es im Design immer um die Zukunft. Alles, was wir entwerfen, ist für die Zukunft bestimmt, weil es frühestens in zwei oder drei Jahren auf den Markt kommt. Falls das Wort Zukunft aber für eine größere Idee steht, Zukunft als Modell einer anderen Welt – diese Frage ist schwieriger zu beantworten. Mein Anspruch ist es, Produkte für eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Aber was wissen wir schon von der großen Zukunft? Manchmal ist es wichtiger, mit dem zu arbeiten, was wir wissen.

ZEITmagazin: Viele Entwürfe, die heute als Designklassiker gelten, waren von sozialen Visionen geprägt. Warum gibt es die heute kaum noch?

Grcic: Weil wir verstanden haben, dass es nicht ein umfassendes Modell für die Gesellschaft gibt. Eine Gesellschaft setzt sich aus sehr vielen Individuen, Meinungen, Haltungen zusammen.Ich mag die Vorstellung eines dynamischen Gefüges, an dem immer wieder gezogen, gezerrt und gedrückt wird, das aber immer bestrebt ist, in eine Balance zu kommen, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Es gibt für Designer nicht mehr die großen Lösungen. Es sind eher Puzzleteile, die wir beisteuern können.

ZEITmagazin: Wollte Design früher die Antwort auf die Frage nach der Zukunft geben, und heute bemüht man sich darum, die Frage zu finden?

Grcic: So könnte man das schon sagen. Früher hat man geglaubt, Antworten zu kennen, und hatte eine Vorstellung von Lösungen. Heute glauben wir, dass die richtige Frage schon ein Teil der Lösung ist.

ZEITmagazin: Welche Produkte stehen heute für die Zukunft?

Grcic: Die Zukunft zeigt sich heute eher darin, dass Menschen in ein Restaurant kommen und ein rechteckiges schwarzes Ding neben sich auf den Tisch legen.

ZEITmagazin: Aber trotzdem entwerfen Sie keine rechteckigen schwarzen Dinger, sondern Möbel.

Grcic: Ja, so wie ein Maler eben Bilder malt. Man kann sich auf viele Weisen ausdrücken, aber für mich bleiben Möbel das Medium, mit dem ich meinen Beitrag zu einer sich verändernden Gesellschaft mache. Ich habe gelernt, zu akzeptieren, dass das, was ich mache, viel kleiner ist, als ich einst gedacht habe. Damit kam auch eine Befreiung. Wenn ich weiß, dass von einem Produkt vielleicht nur tausend Stück im Jahr verkauft werden, geht damit auch eine neue Freiheit einher.

ZEITmagazin: Weil man keinen großen Einfluss auf die Gesellschaft nimmt?

Grcic: Das ist ja nicht ausgeschlossen. Die Gruppe Memphis zum Beispiel hat in den achtziger Jahren das Design völlig verändert. Die meisten Entwürfe gab es nur als Prototypen, aber die Bilder haben sich weltweit verbreitet. Die Medialisierung ermöglicht es, kleine Ideen groß zu machen.

ZEITmagazin: Also muss man für eine kleine Elite arbeiten, um als Designer frei zu sein?

Grcic: Der Begriff der Avantgarde bleibt auf jeden Fall für mich gültig. Das Bauhaus war damals auch eine Avantgarde. Heute sind Stahlrohr-Freischwinger ein kommerzialisiertes Massenprodukt. Ich verstehe mein Design als Teil einer Evolution. Ideen sind wie ein Staffelstab. Sie werden immer weitergereicht.

ZEITmagazin: Also ist die Elite nur der Vorreiter der Masse?

Grcic: Die Avantgarde entwickelt Ideen, die später zu einem Mainstream werden können.

ZEITmagazin: Welche Innovation hat Sie besonders zum Nachdenken gebracht?

Grcic: Das Smartphone hat alles verändert. Wegen der Smartphones ließen sich plötzlich ganz neue Systeme umsetzen. Intelligente Systeme wie das Car-sharing sind erst durch die Tatsache möglich geworden, dass ein großer Teil der Gesellschaft Smartphones besitzt und an solchen Systemen teilhaben kann. Es gibt auch interessante Veränderungen in der Arbeitswelt. Neue Formen des kollektiven Arbeitens zum Beispiel.

ZEITmagazin: Wie beeinflusst das Ihre Arbeit?

Grcic: Ich arbeite gerade an einem Projekt, für das wir Start-ups im Silicon Valley besucht haben. Firmen, die schnell wachsen, sich teilen, sich neu zusammenfinden. Bislang behilft man sich dort mit Provisorien. Das hat mir gut gefallen, Provisorien sind extrem dynamisch und nie fertig. Wir haben einen neuen Schreibtisch entworfen. Ein Grundgerüst, das man sehr nach eigenen Bedürfnissen gestalten kann. Es ist eine Analogie zum Hacking. Man greift in ein System ein und baut es um.

ZEITmagazin: Sie meinen wie beim Ikea-Hacking?

Grcic: Ikea-Hacking ist faszinierend. Die Einfachheit der Möbel und ihre breite Verfügbarkeit bieten sich dafür an, mit ihnen herumzuexperimentieren.

ZEITmagazin: Ist das die Zukunft des Designs? Dass die eigene Kreation gewissermaßen eine Open Source ist?

Grcic: Da eröffnen sich völlig neue Dimensionen, über die wir bisher zu wenig nachgedacht haben. Die Industrie hat sich längst von der Standardisierung zur Individualisierung entwickelt. Aber jetzt wird der Endnutzer in den Prozess miteinbezogen. Künftig könnte man als Kunde eine Art Möbelrohling kaufen, den man selbst fertig gestaltet. Ich finde, dass das eine ziemlich spannende und relevante Aussicht ist.

ZEITmagazin: Bei elektronischen Geräten gibt es dauernd Innovationen, aber sie sehen von außen fast alle gleich aus.

Grcic: Die Innovation steckt in der Software. Design beschränkt sich ja nicht nur auf die Gestaltung physischer Dinge. Gestaltung bezieht sich auch auf Systeme und Prozesse. Und manchmal kommt es sogar vor, dass man ein bestimmtes Produkt besser nicht macht. Auch das Verhindern von Produkten ist eine Form der Gestaltung.

ZEITmagazin: Wie verändert sich der Mensch? Und ist das für Ihre Arbeit relevant?

Grcic: Dafür interessiere ich mich ganz stark. Ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit als Designer ist das Beobachten. Mein Bürostuhl "360 Grad" ist ein Entwurf, der auf gewisse Veränderungen unserer Sitzgewohnheiten reagiert. Wir sind mobiler geworden, unabhängiger. Deswegen wollen wir anders sitzen, kurzweiliger, nervöser. Auch die Etikette hat sich verändert. Man kann sich in einen Stuhl lümmeln, ohne dass das vom Gegenüber als unpassend empfunden wird.

ZEITmagazin: Ist das Design von der Digitalisierung bedroht?

Grcic: Nicht bedroht, aber betroffen. Es wird bestimmt irgendwann einen Algorithmus geben, mit dem man einen Stuhl gestalten kann. Wir Designer müssen unser Terrain neu definieren. Wir brauchen ein viel weiteres Blickfeld. Und mehr Experimente: Entwicklung ohne den Druck, sofort verwertbare Resultate liefern zu müssen. Das ist wichtig, wenn wir zeigen wollen, dass intelligentes Design mehr ist als ein Algorithmus.

ZEITmagazin: An welches Möbel von Ihnen wird man sich in Zukunft erinnern?

Grcic: Sicher an den "Chair_ONE". Weil er vor zehn Jahren eine völlig neue Auffassung davon, wie ein Stuhl funktionieren kann, auf den Punkt gebracht hat. Außerdem ist er robust und nicht so schnell kaputtzukriegen.