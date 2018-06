ZEITmagazin The Berlin State of Mind – im Video durchgeblättert

ZEITmagazin International Issue III

Diese Woche erscheint die dritte Ausgabe von The Berlin State of Mind, einer englischsprachigen Best-of-Edition des ZEITmagazins, die weltweit vertrieben wird.



© ZEITmagazin

Auf 260 Seiten präsentiert das Magazin Höhepunkte aus dem vergangenen halben Jahr, darunter Juergen Tellers Fotoreportage von der WM-Siegesfeier in Berlin, ein Gespräch mit Hillary Clinton, eine Bilderstrecke, die die Künstlerin Elizabeth Peyton gestaltet hat, und Wolfgang Bauers Reportage über die gefährliche Flucht eines Syrers über das Mittelmeer.



In begrenzter Zahl wird The Berlin State of Mind auch in Deutschland erhältlich sein. Die Hefte können auch per E-Mail bestellt werden: international@zeit.de (Preis: 8,90 €, zzgl. 2,20 € Porto)

Die aktuelle Ausgabe des ZEITmagazins können Sie am Kiosk oder online erwerben.