Stilkolumne Auf in den Kampf

Im digitalen Zeitalter sind Videospiele für viele Menschen wichtiger geworden als Kinofilme. Jedes Detail wird in diesen Spielen mittlerweile hyperrealistisch dargestellt – man sieht, wie Städte untergehen, Drachen geköpft werden und Planeten explodieren. Nur die Mode wird – anders als im Kino – vernachlässigt. Seit der Latzhose von Supermario hat sich im Modebewusstsein der Videospielbranche nicht sehr viel getan. Selbst die stärksten Charaktere sind schlecht gekleidet. In Millionenspielen wie Sims verkörpern die Figuren einen Modestil, der an amerikanische Vorabendserien erinnert. Vielleicht liegt das daran, dass der Videospielkonsument der ersten Stunde modische Kleidung nicht ganz oben auf seiner Bedürfnisliste stehen hatte. Was nicht bedeuten soll, dass man in Videospielen nicht auf die präzise Darstellung von Körpern achten würde.

Schon der Klassiker Tomb Raider zeigte, welche Vorstellungen Spieleentwickler vom weiblichen Körper haben: schmale Taille und Kurven wie der Nürburgring. Lara Croft war also ein Männertraum. Und sie war wenig devot – im Gegenteil ballerte sie reihenweise Gegner um. Sie war der Prototyp einer Frau, die in der Videospielbranche inzwischen sehr beliebt ist: der Amazone. Also einer Kämpferin, die sich nebenbei auch als Sexsymbol eignet. Das bedeutet nicht unbedingt, dass nur Männer sich an solchen Spielcharakteren erfreuen: Besonders in Fantasyspielen tummeln sich diese sexy Amazonen. Sie ziehen mit gepanzerten Brüsten, aber grundsätzlich bauchfrei in den Kampf, die übrige Bekleidung besteht vor allem aus bis zu den Oberschenkeln hochgeschnürten Römersandalen. Videospiele sind der letzte Ort, an dem noch ein mittelalterliches Frauenbild vorherrscht. Vielleicht sind deswegen Mittelalter-Landschaften eine höchst beliebte Spielkulisse. Leider sind die Amazonen nicht auf dem Bildschirm geblieben, sondern von dort auf den Laufsteg in Mailand und Paris gesprungen. Bei den Schauen zeigten jetzt Chloé, Valentino, Stella McCartney, Alexander McQueen Schnür-Looks und Gladiatoren-Sandalen, bei Givenchy sah man hochgeschnürte Stiefel.

Die Frauenbewegung hat sich offenbar nicht genug für Videospiele interessiert – diesen Vorwurf muss man ihr machen. Nun sind die Amazonen in der Sommermode angekommen, und wir haben irgendwie mit ihnen fertigzuwerden.

Foto: Stiefel mit Schnürung von Versace, 1.580 Euro