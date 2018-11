Von A nach B Diesseits von Afrika

Neun Uhr. Ein leises Ruckeln. Der Fahrer startet den Motor. Ich sitze im Oberdeck, ganz vorn, hinter der riesigen Windschutzscheibe, schaue auf den wuselnden Berufsverkehr und freue mich, dass ich nicht selbst fahren muss. Es ist Tag eins des Bahnstreiks. Meine Züge sind gestrichen. Normalerweise würde ich ins Auto steigen. Heute aber muss ich während der Fahrt arbeiten und habe zudem Termine, bei denen ich nicht mit dem Adrenalinspiegel eines Axtmörders auftauchen möchte. Dieser Tag bringt mich zurück zu einem Transportmittel, das ich seit der glorreichen Zeit meiner Rucksackreisen vergessen hatte.

Bei der Vorstellung, mit dem Bus nach Hamburg zu fahren, dachte ich zuerst an die legendäre Reisereportage von Ryszard Kapuściński, der Ende der fünfziger Jahre in Ghana mit dem Bus von der Hauptstadt Accra nach Kumasi im Landesinneren fuhr. Er setzte sich auf seinen Platz und wunderte sich, dass der Bus nicht losfuhr. "Was heißt wann?", sagte der Fahrer erstaunt. Er fahre erst los, wenn der Bus voll sei. Das dauerte noch ein paar Stunden. Im afrikanischen Verständnis, schreibt Kapuściński, sei Zeit "eine ziemlich lockere, elastische, subjektive Kategorie". Allerdings kommt dort kaum jemand auf die Idee, die Bahn zu nehmen, die bis heute teurer, unbequemer und noch langsamer ist.

Von Accra nach Kumasi ist es ungefähr so weit wie von Berlin nach Hamburg. Doch der zeitgenössische deutsche Fernbus wartet nicht, bis das letzte Bäuerlein mit seiner Ziege einsteigt. Er gleitet auf die Sekunde pünktlich aus dem Busbahnhof, hat bequeme Ledersitze, Gratis-WLAN und eine Steckdose an jedem Platz. Und wie um die Bahn endgültig zu düpieren, kommt aus den Lautsprechern eine Durchsage in derart makellosem British English, dass selbst promovierte Anglisten sicher sein können, im zivilisierten Teil der Welt unterwegs zu sein.

Einmal stehen wir kurz im Stau, bei Neuruppin. Dort hätte ich mit meinem Auto auch gestanden. Obwohl der Bus Strich 100 km/h fährt, braucht er trotzdem kaum länger als ein Pkw. Ich schaue auf die Wiesen im Morgennebel und denke: Mit ein wenig African timing kommt man entspannter an, auch in Hamburg. Für diese Erfahrung danke ich den streikenden Lokführern.

Reisedaten – Entfernung: 284 km, Reisedauer laut Fahrplan: 3 Stunden 10 Minuten, tatsächliche Reisedauer: 3 Stunden 30 Minuten, Fahrpreis: ab 9 Euro

Ralph Geisenhanslüke ist ZEIT-Autor