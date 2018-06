Gesellschaftskritik Über Geheimnisse

Vor einigen Tagen erzählte Bono, der Sänger der irischen Rockband U2, in einer Sendung im amerikanischen Fernsehen, dass er seine Sonnenbrille nicht aus Rockstar-Coolness-Gründen trägt, sondern weil er an einer Augenkrankheit leidet. Jetzt sagen alle: Bono ist alt geworden. Als Deutscher denkt man außerdem unweigerlich an Heino.

Und wir von der Gesellschaftskritik fragen uns: Was ist nur aus dem guten alten Geheimnis geworden? Dem Tabu? Der Illusion, dass Rockstars einfach nur cool zu sein haben, eine Lässigkeit, die wir bewundern und nach der wir streben können? Dazu gehört, dass Rock ’n’ Roller ihre Krankheiten und Süchte bitte schön für sich behalten (und sie dann gern alle paar Monate in Kliniken mit Blut- und Sauerstofftherapien oder sonst was behandeln lassen können).

Journalisten wollen ja immer alles wissen und ansprechen. Spätestens seit WikiLeaks halten alle die Transparenz hoch. Das Geheimnis kam ziemlich in Verruf. Natürlich ist Transparenz keine schlechte Sache – wenn es um die NSA geht oder um, sagen wir, Rüstungsexporte oder Nebenverdienste von Politikern. Aber für alles, was mit Glanz zu tun hat, gilt einfach: Bitte nicht zu viele Details. Es gibt nämlich Dinge, die will man einfach nicht wissen. Die Brillengeschichte von Bono gehört definitiv dazu. Oder dass Halle Berry sechs Zehen hat, Sky du Mont zur Darmspiegelung geht (auch wenn das eine gute Sache ist) oder wie Jennifer Lopez ungeschminkt aussieht.

Illusionen haben durchaus ihren Wert. Zur Illustration dieser These möchten wir an dieser Stelle gern an einen etwas älteren Werbeclip der Bild-Zeitung erinnern: Schlafzimmer, gedämpftes Licht, ein Paar in Abendgarderobe. Sie fängt an, ihn auszuziehen, schubst ihn sanft aufs Bett, schaut lasziv und sagt: "Rühr dich nicht vom Fleck. Ich geh nur kurz kacken." Das war eine Art Lektion. Sie heißt: Du willst nicht alles wissen – wirklich nicht.

Es gibt so viele Dinge aus der Glitzerwelt, die im Verborgenen hätten bleiben sollen. Zu wissen, dass etwa Humphrey Bogart bei den Dreharbeiten zu Casablanca auf dicke Holzblöcke steigen musste, um der großen Ingrid Bergman von oben "Ich seh dir in die Augen, Kleines" sagen zu können, hinterlässt einfach zu tiefe Wunden.

Wo wir gerade dabei sind: Wer zum Teufel kam eigentlich auf die bescheuerte Idee, rauszuposaunen, dass in einem Glas Cola acht Würfel Zucker stecken?

