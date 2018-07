Volvo S80 Von A nach B

Kürzlich mussten ein Kollege und ich zu einem Arbeitstreffen in die Göhrde fahren. Die Göhrde liegt nahe Dannenberg: Naturschutzgebiet, Heimat der Atomgegner und Castor-Blockierer. In ein Ökoreservat sollte man selbstverständlich mit dem Fahrrad oder dem Zug anreisen. Leider empfahl sich beides nicht, die Distanz von Berlin war zu weit fürs Fahrrad, die Bahnfahrt mit dreifachem Umsteigen und langen Wartezeiten zu umständlich.

Das ZEITmagazin hatte aber den passenden Testwagen für unseren Ausflug parat: einen Volvo – zumindest gefühlt die Lieblingsautomarke aller Grünen-Wähler –, ausgestattet mit einem gewissensberuhigenden Eco-Guide, einer Art zweitem Tacho, der uns verrät, wann der Verbrauch besonders gering ist. Wir staunten, als wir unser Modell in der Tiefgarage sichteten: Da stand kein kastiger Kombi, dessen Heckklappe nach einem "Atomkraft? Nein danke!"-Aufkleber verlangt, sondern eine Limousine mit Chromleisten und verdunkelten Fensterscheiben.

Der neue S80: ein Auto für schwedische Könige und Industriekapitäne. Die erste Bekanntschaft mit der umfassenden Sicherheitsausstattung machen wir bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage: Das Auto stoppt mit einer abrupten Vollbremsung. Kurzer Schock. Schon kaputt? Doch das Display verrät: Der City-Safety-Assistent wollte uns vor einem Zusammenprall bewahren. Mit der sich längst öffnenden Schranke wahrscheinlich. Vielen Dank!

Der Diesel mit 8-Gang-Automatik schnurrt uns dann ohne weitere Notbremsungen recht komfortabel in die Göhrde, der Eco-Guide ist dabei unser Navigator. Mit gutem Gewissen fahren wir schließlich beim Biohotel vor.

Nach fruchtbaren Sitzungen – und einer etwas unruhigen Nacht auf einem Dinkelkissen – müssen wir am folgenden Tag zurück in die schmutzig-graue Großstadt. Kaum haben wir die Republik Freies Wendland verlassen, kaum sind wir auf der halbwegs leeren Autobahn, da überkommt uns die Lust auf Tempo. Wir lassen den Eco-Guide in den tiefroten Bereich wandern. Und schämen uns erst in Berlin dafür, dass dieses Auto sogar zwei dicke, chromblitzende Auspuffrohre hat. @Redaktion: Ist das Blitzer-Ticket schon eingetroffen?

Technische Daten



Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor, Leistung: 133 kW (181 PS), Beschleunigung (0–100 km/h): 8,4 s, Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h, CO2-Emission: 113 g/km, Durchschnittsverbrauch: 4,3 Liter, Basispreis: 46.100 Euro

Tobias Timm ist Redakteur im Feuilleton der ZEIT