Stilkolumne Auf der Höhe der Zeit

Die fürs Frühjahr 2015 angekündigte Apple Watch wird vielleicht großen Einfluss darauf haben, was wir an Uhren ablesen. Denn Uhren messen nicht nur die Zeit, sie geben zugleich Auskunft über den Status ihres Besitzers. Als Spielzeug reicher Männer haben sie besonderen Symbolwert. Dem ehemaligen Bertelsmann- und Arcandor-Manager Thomas Middelhoff wurde seine Piaget-Armbanduhr im Gerichtssaal vom Handgelenk weg gepfändet, und die Botschaft war klar: Der Mann spielt nicht mehr mit im Club der Reichen und Mächtigen, er trug das Statussymbol zum Schluss wie ein Hochstapler. Jetzt muss er wie jeder gewöhnliche Mensch die Zeit vom Display seines Mobiltelefons ablesen. Mit einer Smartwatch könnte er als Mitglied des Clubs der nicht mehr so reichen Männer eine prestigeträchtige Uhr besitzen, die nicht so viel kostet.

Mit seiner Smartwatch betritt Apple das Feld der Funktions- und Mode-Uhren. Damit sind Uhren gemeint, die meist kein mechanisches Werk haben, dafür aber schön gestaltet sind. Sogenannte Mode-Uhren werden in Lizenz von großen Modemarken hergestellt. Solche Uhren kosten zwischen 300 und 500 Euro – ein Preissegment, das mit dem von Accessoires vergleichbar ist. Auch bei der Apple Watch geht es eher um das modische Statement als um die Funktionen, das Empfangen von Nachrichten oder die Fitness-Überwachung. Der Computerhersteller hat nicht ohne Grund Elemente klassischer Uhren wie das Kronenrad in das Design der Apple Watch integriert. Man soll nicht das Gefühl haben, einen hochgerüsteten Taschenrechner am Arm zu tragen, sondern eine echte Uhr. So wie der MP3-Player ein Dateien-Abspielgerät, der iPod aber ein Fashion-Item war, soll sich auch die Apple Watch von den Smartwatches der Konkurrenz unterscheiden. Wenn Apple das gelingt, wird es eine Alternative für Menschen geben, die eine prestigeträchtige Uhr haben wollen, ohne für teure Mechanik zu bezahlen.

Die Marken müssen sich etwas Neues einfallen lassen, wenn sie für Mode-Uhren weiterhin Kunden finden wollen. Michael Kors macht vor, wie das geht. Der Designer hat eine Uhr auf den Markt gebracht, mit der man Gutes tun kann: Von jedem Verkaufserlös wird ein kleiner Betrag für das UN World Food Programme abgezweigt. Ein Zeitmesser also, der ein gutes Gewissen schafft. Selbst dann, wenn einem die Uhr im Gerichtssaal abgenommen wird.

Foto: Watch Hunger Stop von Michael Kors in zwei Größen, jeweils 299 Euro