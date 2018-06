Vietnam Die Zukunft verspricht ein besseres Leben

In manchen Ländern hinterlässt der Krieg das Gefühl tiefer Demütigung, in anderen spaltet er die Menschen auf eine Weise, die keine Versöhnung zulässt. Vietnam ist da anders: Der Krieg hat dem Land seinen Nationalstolz und weltweiten Ruhm beschert.

Fast 40 Jahre ist es her, dass die nordvietnamesischen Kommunisten die Amerikaner und ihre südvietnamesischen Verbündeten besiegten. Ein unwahrscheinlicher Triumph von Dschungelkriegern in Sandalen über eine Supermacht mit B-52-Bombern und Napalm. Die Todesbilanz des zehnjährigen Krieges: 58.000 GIs, 250.000 südvietnamesische Soldaten, 1,1 Millionen nordvietnamesische Soldaten sowie bis zu 4 Millionen Zivilisten. Zuverlässige Zahlen gibt es allerdings ebenso wenig wie genaue Angaben zu dem, was danach folgte: Wie viele behinderte Kinder kamen in den Regionen zur Welt, in denen die Amerikaner das Entlaubungsmittel Agent Orange versprühten? Wie viele Waisen haben ihre amerikanischen Väter (und vietnamesischen Mütter) nie kennengelernt? Wie viele Südvietnamesen verschwanden in den Foltergefängnissen der neuen Regierung?

In Vietnam ist der Krieg bis heute in Propaganda und Folklore zu spüren, eine seltsame Mischung. Wenn Kuratoren von Museen Fotos südvietnamesischer Kriegsgefangener ausstellen, schreiben sie immer noch "Feinde" darunter. Einige der Tunnel von Cu Chi – die die Vietcong als Versteck und Stützpunkt nutzten – sind noch offen. Allerdings wurden sie verbreitert und ausgeleuchtet, damit auch amerikanische Touristen halbwegs hineinpassen. Ihnen, die oft auf der Suche nach Versöhnung anreisen, wird der Krieg als kitschiges Souvenir verkauft: als B-52-Cocktail im Apocalypse-Now-Club, als Retrofoto vietnamesischer Pin-up-Girls oder als Fotokulisse mit abgestürztem Flugzeug. Die Vietnamesen sind da pragmatisch.

Das Vietnam von heute hat mit dem von 1975 wenig gemeinsam. Es gibt neue Werte, neue Hoffnungen und mit China (das sich im Südchinesischen Meer breitmacht) einen neuen Gegner. Schon lange gelten die Amerikaner nicht mehr als Feinde, sondern als Freunde.

1/17 Im Red Cross Rehabilitation Centre in Saigon werden Invaliden mit Beinprothesen behandelt. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 2/17 Ein Dorfbewohner sucht nach Blindgängern, um deren wertvolles Metall zu verkaufen. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 3/17 Foto eines Pin-up-Mädchens in südvietnamesischer Uniform vom Militaria-Markt in Saigon © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 4/17 Der Schauspieler Martin Sheen auf einem Szenenfoto aus dem Kriegsfilm "Apocalypse Now" © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 5/17 Und hier ein Bombenkrater! Auch an englischsprachige Touristen wird in Vietnam gedacht. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 6/17 Das Kriegsmuseum in Saigon ist für Touristen auch eine Kulisse für Selfies. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 7/17 Sag es mit dem Herzen! Vielleicht gefälschte Bastelei eines US-Soldaten vom Militaria-Markt © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 8/17 Im Mausoleum in Hanoi liegt Hồ Chí Minh, davor tanzt jemand wie Michael Jackson. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 9/17 Dieser Mann ist das Kind eines US-Soldaten. Vietnamesen wie er wurden lange diskriminiert. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 10/17 Die Vietcong-Guerilla versteckte sich bei Saigon in Tunneln, in die sich jetzt Touristen zwängen. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 11/17 In einer Anlage in der Nähe der Tunnel kann man mit echten Waffen schießen. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 12/17 Ein abgeschossener B-52-Bomber, dessen Überreste in Hanoi niemand weggeräumt hat © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 13/17 Dieses Feuerzeug, angeblich von einem US-Soldaten, ist wohl eine Fälschung. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 14/17 Nguyen Thi Van Long aus Hanoi leidet an den Folgen von Agent Orange, dem ihr Vater ausgesetzt war. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 15/17 Im Café B52 in Hanoi: Fotos erinnern daran, dass es gelang, solche Bomber abzuschießen. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 16/17 Rambo, der seine Gegner mehr oder weniger allein erledigt hat – die amerikanische Sicht der Dinge © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung 17/17 Die Apocalypse-Now-Bar in Saigon. Gäste aus dem Ausland treffen hier auf einheimische Frauen. © Miguel Hahn und Jan-Christoph Hartung

Die kommunistischen Kämpfer haben sich in Staatskapitalisten verwandelt, die ihre Kinder zum Studieren an amerikanische Eliteuniversitäten schicken. Die wachsende Mittelschicht postet Familienfotos auf Facebook und trifft sich bei Trung Nguyen, dem vietnamesischen Starbucks. In den großen Städten wachsen Shoppingmalls und Wolkenkratzer mit Apartments in die Höhe. Wie viele Menschen es sich leisten können, dort einkaufen zu gehen oder zu wohnen, ist eine andere Frage.

Vietnam ist ein junges Land, mit 29,2 Jahren ist der Durchschnittsvietnamese nicht alt genug, um sich an den Krieg zu erinnern. Die Zukunft verspricht ihm ein besseres Leben – warum sollte er seine Gedanken an die Vergangenheit verschwenden? Es reicht doch, wenn die Besucher aus dem Westen es tun.