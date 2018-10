Die großen Fragen der Liebe Wie schaffen sie es, das Kind zu entwöhnen?

Die Frage: In der Toskana gab uns eine Bäuerin aus der Nachbarschaft einmal den Tipp, die Brust der Mutter mit Wermut einzureiben, weil unsere einjährige Tochter noch nicht entwöhnt war. Ich habe das Kraut gekostet; mir wurde sofort klar, wie wirksam diese Methode ist. Sie erschien uns zu grausam. Gerade weil Jochen und Nena die Bedürfnisse ihrer Kinder ernst nehmen, ist es mühsam, Max davon abzubringen, Nena angesichts der Rivalin mehr zu begehren als Jochen. Solange Nena liebevoll mit seinen Versuchen umgeht, dem echten Baby Konkurrenz zu machen, hat Jochen schlechte Chancen, und Nena sollte ihm keine Vorwürfe machen. Die Lösung wäre eher, dass Jochen sich um das Baby kümmert und Nena den "Großen" bemuttert, damit jeder seinen Platz in der Familie findet.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Jochen und Nena sind seit acht Jahren zusammen. Sie kümmern sich beide um den inzwischen vierjährigen Sohn Max und sind stolz, dass sie sich die Familienarbeit gut teilen und Max genauso gerne von Jochen ins Bett gebracht wird wie von der Mutter. Jetzt hat Max eine kleine Schwester bekommen. Nena ist intensiv damit beschäftigt, das Baby zu stillen und zu versorgen. Jochen will sie entlasten und sich jetzt hauptsächlich um Max kümmern. Aber Max will zur Mama. Sie soll mit ihm spielen, nicht Jochen – Jochen ist langweilig. Jochen soll ihn auch nicht mehr zu Bett bringen, sondern die Mama. "Kannst du nicht endlich dafür sorgen, dass Max mich in Ruhe lässt?", sagt Nena irgendwann gereizt. "Zwei Babys sind mir echt zu viel!"

