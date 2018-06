Stilkolumne Zukunft ist gestern

Mode hatte einmal den Anspruch, avantgardistisch zu sein. Sie wollte eine Welt im Werden abbilden. Wer sich heute schon kleidete, wie morgen alle aussehen würden, sei modisch, so die Grundannahme. Modische Kleidung musste nicht unbedingt als schön empfunden werden – es konnte sogar von Vorteil sein, wenn sie als hässlich angesehen wurde. Denn Unverständnis von außen legte nahe, dass man dem Kreis der Eingeweihten und Wissenden angehörte. Wenngleich Mode ständig im Wandel ist, blieb diese Lesart lange erhalten. Nun verschiebt sie sich langsam.

Betrachtet man die Kollektionen des aktuellen Herbstes und auch des kommenden Sommers, ist von einem avantgardistischen Anspruch nicht viel zu spüren. Etliche Labels feiern abermals die siebziger Jahre – andere schöpfen aus ihrem Erbe, das heißt, sie bedienen Erwartungen, die Menschen ohnehin an den Look einer Marke haben, anstatt Neues zu schaffen. Offenbar will man den Frauen nicht mehr zeigen, wie sie aussehen könnten, sondern orientiert sich daran, wie sie sich selbst gerne präsentieren. Sehr deutlich macht das Louis Vuitton, wo Nicolas Ghesquière zahlreiche Jeans-Looks vorführen ließ. Auch Hedi Slimane hat die Marke Saint Laurent nicht mit neuen Visionen ausgestattet, sondern mit tragbaren, jungen Looks, die kommerziell sehr erfolgreich sind. Das hat Christopher Bailey bereits bei Burberry vorgemacht, indem er sich von Kollektion zu Kollektion immer wieder dem Trenchcoat – dem Ursprungsthema der Marke – zuwandte. Weder die Frau noch der Mann verorteten sich im Trenchcoat stilistisch in der Zukunft. Aber man fühlte sich wohl und sicher in dem Kleidungsstück.

Mitunter ist es eine durchaus erfolgreiche Strategie, dem Geschmack der Mehrheit zu folgen. Und die Klage, dabei gehe Kreativität verloren, ist unangemessen. Kreativität ist kein Wert an sich. Sie muss sich bezahlt machen, sie ist eine Ware. Allerdings verliert die Mode mehr und mehr ihre Deutungsmacht. Sie zeigt uns nicht mehr, wo vorne ist, sie liefert nämlich nicht mehr die Bilder, an denen sich der Geschmack der Gesellschaft orientiert – oder reibt. Sie ist vielmehr selbst Teil der zahllosen Bilder geworden, die täglich auf uns niederprasseln. Es macht sich nicht mehr bezahlt, das ungewöhnlichste davon sein zu wollen.