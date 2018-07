Untergang der Bäckerei Bio wie zu Omas Zeit

Bäcker stellt man sich eigentlich harmlos vor, irgendwie gemütlich, nicht unbedingt revolutionär. Doch die Gründer der Bäckerei Brotgarten in Berlin waren revolutionär, Vorkämpfer gewissermaßen. Sie wollten alles anders machen: gutes Brot backen, mit guten Zutaten, unter guten Arbeitsbedingungen. Alles bio, kein Chef, keine Hierarchien, ein Kollektiv. Die jungen Leute vom Brotgarten, die meisten stammen selbst aus Bäckerfamilien, gehörten zur Keimzelle der Biobewegung in Berlin.

Als sie 1977 anfingen zu backen, erst einmal für Freunde und Nachbarn, war West-Berlin noch ziemlich grau, eingemauert, weitab vom Rest der Welt. Es war schwierig, die Zutaten zu beschaffen, in der Stadt gab es ja so gut wie keine Landwirtschaft, alles musste aus Westdeutschland herbeigekarrt werden. Und überhaupt musste man erst einmal einen Bauern finden, der Roggen, Kürbiskerne und Nüsse in Bioqualität produzierte.

Das Kollektiv vom Brotgarten arbeitete viel, aber wenn es eine Demonstration gab, hatte der kleine Laden in der Seelingstraße nicht weit vom Schloss Charlottenburg zu. Seit damals hat sich einiges geändert.

Die Gründungsgruppe hat sich, wie das so ist bei revolutionären Gruppen, gespalten, neue Leute sind eingestiegen. Reinhard Greten, Bäckermeister und Konditor, ist seit 1989 dabei, auch er kommt aus einer Bäckerfamilie. "Meine Eltern haben nie verstanden, was wir hier machen", sagt er. "In ihrer Bäckerei war mein Vater der Chef – eine Bäckerei ohne Chef, das konnten sie sich nicht vorstellen." Die Hierarchie im Brotgarten ist immer noch flach, doch jetzt gibt es fünf Gesellschafter – Greten ist einer von ihnen – und 30 Angestellte. "Es geht nicht mehr so politisch zu wie früher, aber die Atmosphäre ist immer noch sehr kollegial", sagt Greten. "Ein besseres Umfeld zum Arbeiten kann ich mir gar nicht vorstellen." Und noch etwas hat sich geändert: Am Anfang haben sie nur mit Vollkornmehl gebacken, über die Jahre ist auch Weißmehl dazugekommen. Der Brotgarten ist sozusagen immer weiter in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Weniger Politik, mehr Weißmehl. 100 Prozent bio sind die Backwaren aber immer noch.

Doch vegan und bio kriegt man heute fast an jeder Ecke. Fünf Minuten vom Brotgarten gibt es seit einiger Zeit eine Filiale der Berliner Biosupermarkt-Kette LPG, vor ein paar Monaten hat um die Ecke auch noch eine Bio Company, ein weiterer Biosupermarkt, aufgemacht, und die Bioketten können bei den großen Mengen, die sie absetzen, zum Teil auch billiger sein. "Das haben wir am Anfang schon gespürt, die machen ja auch wirklich gute Sachen", sagt Greten. Wie kommt es, dass die kleine grüne Keimzelle aus den siebziger Jahren bei dieser mächtigen Konkurrenz immer noch existiert?

Reinhard Greten erzählt von langsamem Wachstum, von guter Organisation, von den Wochenmärkten, die sie beliefern, und von dem kleinen Bistro, das sie vor ein paar Jahren neben der Bäckerei eröffnet haben. Das alles mag geholfen haben, aber davon abgesehen erschließt sich dem Besucher recht schnell, warum die Bäckerei, in der samstagnachts immerhin 1.000 Brote durch den Ofen gehen, immer noch mithalten kann: weil es im Brotgarten eben nicht nur um bio geht, sondern auch um Köstlichkeit und – in Berlin immer noch nicht an jeder Ecke zu finden – um Freundlichkeit. Und wahrscheinlich hat beides dann eben doch wieder irgendwie mit bio zu tun.

Punkt eins – die Köstlichkeiten aus dem Ofen: Da ist zum Beispiel die Seeling-Kruste, ein Weizenmischbrot ohne Hefe, dessen Teig so lange geht, dass er eigene Hefen entwickelt. Da ist der Mohnkuchen, für den sie die Füllung noch selbst herstellen. Da ist der extrem feine Gugelhupf mit Haselnüssen, und um diese Jahreszeit sind da auch noch, zum großen Glück der Besucherin, die Elisenlebkuchen: nicht zu süß, nicht zu schwer, genau richtig.

Klicken Sie auf die Karte, um zu sehen, welche gute Bäckerei in Ihrer Nähe ist. © ZEIT ONLINE

Punkt zwei – die Freundlichkeit: Wenn man an einem bunten Herbsttag die Tür zur Bäckerei Brotgarten öffnet und in den warmen Duft hineinkommt, ist der Verkaufsraum voll von Menschen, die sich fast alle zu kennen scheinen. Viele Kunden werden mit Namen begrüßt. Hallo, Rainer, wie geht’s, willst du einen Cappuccino zum Croissant? Rainer will und setzt sich mit seiner Tasse auf eine der Holzbänke draußen vor der Bäckerei. Die Stimmung im Kiez ist ein bisschen wie in Kreuzberg: viele Türken (von denen einige auch im Brotgarten einkaufen), viele Alternative, viele Stadtteilläden – nur "Hipster" gibt’s hier nicht. Alles ist ein bisschen verschlafen, aber im Brotgarten ist immer was los: Morgens werden Brötchen und Brot gekauft, mittags isst man Sandwiches und Suppen im Bistro, nachmittags Kuchen. Der Brotgarten ist so etwas wie das Herz des Viertels.

Ein Mann kommt mit seinem alten Hund des Wegs und grüßt scherzhaft: Salam alaikum!, holt sich einen Kaffee und setzt sich zu Rainer. Wie viele andere, die hier einkaufen, sind die beiden Stammkunden. Oft kommen sie einfach zum Kaffeetrinken her, weil der Kaffee so gut schmeckt und weil sie zu Hause "keinen zum Volllabern" haben. Rainer ist enttäuscht von "50 Jahren gescheiterter Revolution". Sein Freund tröstet: "Verändern kann man sich nur selber, aber indem du dich änderst, bringst du auch etwas anderes in die Welt."

Dieser Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe des ZEITmagazins, das Sie am Kiosk oder online erwerben können.