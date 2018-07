Ich habe einen Traum Elizabeth Banks

Wenn ich an meine Träume denke, denke ich an meine Kinder. Ich denke an ihre Zukunft, nicht an meine eigene. Meine beiden Kinder wurden von einer Leihmutter zur Welt gebracht. Ich spreche darüber, weil ich glaube, dass es anderen Frauen hilft, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Sie sind nicht allein damit. Und es gibt Lösungen. Außerdem spreche ich darüber, weil es eine politische Frage ist: Es geht um unsere Entscheidungsfreiheit. Wenn man Frauen die Möglichkeit vorenthält, ihr Leben und ihre Familie zu planen, ist ihr Leben nicht mehr ganz ihr eigenes.

Ich stamme aus einer großen irisch-englisch-schottischen Familie. Meine Mutter hatte sechs Geschwister, mein Vater sieben. Alle meine Tanten und Onkel leben noch. Ich habe 33 Cousinen und Cousins auf der einen Seite und 17 auf der anderen. Ich selbst habe drei Geschwister. Ich bin also ein Familienmensch.

Meine beiden Jungs sind schon kleine Träumer. Es ist faszinierend, die Welt mit ihren Augen zu sehen. Wir haben einen wundervollen Garten voller Tiere und Pflanzen. Zurzeit sind dort Unmengen von Schmetterlingen unterwegs. Ich sitze dort oft mit meinem Zweijährigen und schaue die Schmetterlinge an. Es sind so viele, sie landen auf dir. Es ist ein magisches Gefühl. So sollte eine Kindheit sein: naturverbunden und sonnendurchflutet.

Meine Jungs heißen Felix und Magnus. Meinem Mann und mir gefielen diese Namen einfach. Wenn ich an ihre Zukunft denke, stelle ich mir nicht ihre Berufe vor. Ich male mir keine Orte aus, an denen sie vielleicht einmal leben könnten. Ich weiß ja nicht einmal, wo ich selbst als Nächstes sein werde. Stattdessen stelle ich mir vor, wie sie empfinden und wie sie in Zukunft empfinden werden. Ich will, dass sie sich sicher und geborgen fühlen, dass sie zuversichtlich sind, unabhängig, voller Selbstvertrauen. Ich stelle mir vor, wie diese Gefühle sie durchs Leben tragen und sie erfüllen und glücklich machen.

Felix und Magnus wurden von derselben Leihmutter ausgetragen. Als alles anfing, sagte man mir, dass das Gefühl, das ich am Ende am stärksten empfinden würde, Dankbarkeit sein werde. Und genau die empfinde ich nun. Ich bin dankbar für die Hilfe einer unglaublich großzügigen Familie. Es war eine unglaublich bewegende Erfahrung. Sie verbindet dich mit anderen Menschen. Wir leben dieses Leben nicht einfach allein. Wir brauchen einander. Und wir können Großartiges schaffen, wenn wir alle zusammenarbeiten.

Magnus ist erst zwei. Aber Felix, dreieinhalb Jahre alt, erzählt schon von seinen Träumen. Meist erinnert er sich an Lkw, Flugzeuge, Busse, Züge oder große Maschinen. Felix ist das lateinische Wort für "glücklich", Magnus bedeutet "großartig". Und das sind meine beiden Kinder: glücklich und großartig.

Elizabeth Banks, 40, wurde in Pittsfield im US-Staat Massachusetts geboren. Als Schauspielerin war sie schon in rund 50 Kinofilmen zu sehen, darunter "Sea Biscuit" und drei "Spider Man"- Filme, zudem in vielen TV-Serien, unter anderem "30 Rock". Mit ihrem Mann Max Handelman betreibt sie eine Filmproduktionsfirma. Im Kino ist sie derzeit in "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1" zu sehen

