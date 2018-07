Deutschlandkarte Verkehrskreisel

Die Kreiselitis ist eine Krankheit, von der überregionale Zeitungen ungern berichten. Nicht ein einziges Mal findet sich das Wort in den letzten Jahren in der FAZ oder der SZ. Lokalzeitungen jedoch benutzen es gerne. Beklagt wird dann, dass die Städte Kreisel bauen statt der guten alten Kreuzungen, wo es ein Links gibt und ein Rechts, ein Rot und ein Grün und kein esoterisches Dauerfließen. Das Kreiselbauen ist in Verruf, weil Kreisel teuer sind und mehr Platz brauchen und vielleicht auch, weil der Kreisel aus dem Ausland kam, aus Frankreich, weshalb deutsche Autofahrer da wohl skeptisch sind. (In Frankreich schert man sich ja auch kaum um Beulen und hatte noch vor Kurzem keinen TÜV.) Doch wie schlimm ist die Kreiselitis wirklich? Dank der Software OpenStreetMap können wir diese Frage hier zum ersten Mal beantworten: Die meisten Kreisel sind nahe der französischen Grenze zu finden, was der Befürchtung, bei der Kreiselitis handele es sich um eine ansteckende Krankheit, neue Nahrung geben wird.