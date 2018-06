Wundertüte Pflanzen zu Hause züchten

1/3 Ein Blatt oder ein Stück vom Pflanzenstiel nehmen © Alex Walker 2/3 Ins Wasser legen, warten © Alex Walker 3/3 Eintopfen © Alex Walker

Die Münchner Fotoredakteurin Martina Hemm erinnert sich bei jeder ihrer Pflanzen daran, wo sie herkommt. "Ich möchte, dass meine Pflanzen eine Geschichte haben", sagt sie. Die Idee, Pflanzen selbst zu züchten, hatte die 26-Jährige, als sie bei einem Umzug einen Klee zurücklassen musste – ein riesiges Gewächs mit roten Blättern und gelben Blüten. Ein paar Monate später entdeckte sie in einem Restaurant zufällig die gleiche Pflanze und zupfte ein Stück davon ab. "Ich wollte testen, ob es nachwachsen kann. Nach ein paar Tagen in Wasser hat das Pflanzenstück tatsächlich Wurzeln geschlagen." Und so wird es gemacht: Man legt ein Blatt oder ein Stück von einem Pflanzenstiel in einen Becher Wasser. Es ist wichtig, Pflanzen zu nehmen, die sich über die Wurzel und nicht über den Samen vermehren. Nach ein paar Tagen schlagen sie aus, nach einer Woche kann man sie in einen mit Erde gefüllten Blumentopf setzen. Laut Hemm funktioniert es am besten mit saftreichen Pflanzen wie Kakteen oder Amaryllisgewächsen. "Leider kann man nicht voraussehen, ob sich die Pflanzenstiele vermehren. Ein bisschen Glück gehört dazu." Inzwischen hat sie auf diese Weise Tausende Pflanzen zum Leben erweckt.