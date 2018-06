Juden und Araber Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Ich bin noch keine zehn Minuten in Israel, schon habe ich die Nationalität gewechselt. Eben hatte ich dem Grenzbeamten meinen deutschen Pass gegeben, jetzt sagt er zu einem Kollegen am Telefon: "Hier steht eine Ägypterin." Er ahnt nicht, dass ich ihn verstehe. Warum sollte jemand wie ich auch Hebräisch können? Er legt auf und zeigt auf einen abgetrennten Bereich im Flughafen. Dort soll ich Platz nehmen. Den Pass behält er vorsichtshalber.

Zuvor hatte er mich auf Englisch gefragt, wo mein Name herkommt. "Mein Vater ist in Ägypten geboren ...", setzte ich an, mehr Erklärungen brauchte es nicht. Für den israelischen Grenzbeamten war ich jetzt ein Sicherheitsrisiko. Wenn ich mir die Nachrichten der letzten Wochen, Monate und Jahre ansehe, kann ich das nachvollziehen, aber trotzdem regt sich etwas in mir. Vielleicht bin ich einfach nur beleidigt. Denn ich mag dieses Land ja – auch wenn es mir nicht traut.

Schon vor meinem Abflug hatten sich in Berlin vier Sicherheitsleute der israelischen Fluggesellschaft El Al mit mir beschäftigt. In der Zeit, in der sie mich befragten, wurden zwei ganze Reisegruppen abgefertigt, gut 50 Leute.

Den Warteraum an der israelischen Passkontrolle kenne ich schon ganz gut. In den letzten 15 Jahren bin ich bestimmt ein Dutzend Mal nach Israel gereist, und je verfahrener die politische Situation war, desto komplizierter wurde auch meine Einreise. Das letzte Mal – ich war im siebten Monat schwanger, zugegebenermaßen kein sehr günstiger Zeitpunkt, weil man ohnehin wegen jeder Kleinigkeit in Tränen ausbricht – saß ich anderthalb Stunden hier und schwor mir, nie wiederzukommen. Aber jetzt bin ich doch wieder da. Als das Flugzeug über das Mittelmeer auf Tel Aviv zuflog, freute ich mich sogar. Ich blickte nach unten auf die Tausenden weißen Betonklötzchen und versuchte das Haus zu entdecken, in dem ich mal gewohnt hatte. Denn eine Zeit lang war dieses Land mein Zuhause.

Nach einer Stunde kommt eine Passbeamtin in den Raum und gibt mir meinen Ausweis zurück, als ob nichts gewesen wäre. "Sorry for waiting", sagt sie noch. Als ich das Flughafengebäude endlich verlasse, empfängt mich der typische Geruch, der mir in den zwei Jahren, in denen ich hier gelebt habe, vertraut geworden ist. Warm, feucht, nach Blüten, aber auch nach Verbranntem. Eigentlich genau wie in Kairo. Für mich ist das der Geruch des Nahen Ostens. Und auch der Geruch von Heimat.

Im Taxi läuft das Radio. Die Fahrerin fragt auf Englisch, wo ich herkomme. Aus Berlin, sage ich. Sie dreht das Radio lauter, der Sprecher berichtet von einer Messerattacke. Ein Palästinenser hat in Tel Aviv einen Soldaten getötet. Kurz zuvor war eine Israelin im Westjordanland niedergestochen worden. Die letzten Tage hatte es Unruhen in der Altstadt von Jerusalem gegeben, dreimal waren Palästinenser mit Autos in Menschenmengen in Ostjerusalem gerast und hatten Passanten getötet. Und heute also hat es ein Palästinenser aus Nablus im Westjordanland bis nach Tel Aviv geschafft und einen Soldaten erstochen, der am Bahnhof wartete. Trotz strengster Sicherheitskontrollen, trotz der Mauer, die Israel von den besetzten Gebieten trennt. Die Taxifahrerin schüttelt den Kopf. "Wo soll das alles noch hinführen?", fragt sie und fügt dann verschwörerisch hinzu: "Die Araber sind überall!" – Sogar in deinem Auto, schießt es mir für einen Moment durch den Kopf. Aber ich sage nichts, ich will ihr keinen Schrecken einjagen, nicht bei 120 Stundenkilometern auf der Autobahn.

Aus der Sicht eines jüdischen Israelis vereine ich die beiden schlimmsten Nationalitäten in einer Person: die der Feinde von damals und die der Feinde von heute. Dabei steht meine Biografie eigentlich dafür, dass all diese Feindbilder ihre Macht verlieren können. Ich war vier Jahre lang mit einem jüdischen Israeli zusammen, zwei davon habe ich in Tel Aviv gelebt.

15 Jahre ist das nun her. Eine unendlich ferne Zeit, wie es mir heute scheint. Eine Beziehung, wie mein damaliger Freund und ich sie hatten, hat hier kürzlich wütende Proteste hervorgerufen: Mitte August gab es in Israel Unruhen, nur weil ein Araber und eine zum Islam konvertierte Jüdin heirateten. Rechtsgerichtete religiöse Juden waren zur Feier in der Nähe von Tel Aviv angereist, sie schleuderten Brautpaar und Gästen Hasstiraden entgegen, ein Gericht hatte diese "Demonstration" genehmigt. Gegendemonstranten stimmten für das Brautpaar Liebeslieder an. Die kollektive Wut ist bei manchen so groß, dass sie sich sogar gegen das Intimste richtet, eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen.

Ausgerechnet jetzt komme ich zurück, um dabei zu sein, wie eine Komödie gefilmt wird, die genau so eine Geschichte zum Thema hat. Das Drehbuch dafür habe ich zusammen mit meinem Mann Barry Thomson geschrieben, nun wird es in Israel für den Bayerischen Rundfunk und die ARD-Degeto verfilmt. Es handelt von der jungen Deutschägypterin Zahra, die sich in den Israeli Benni verliebt hat und mit ihm zu seinen Eltern reist. Die glauben, dass die nette junge Frau Jüdin sei. Als sie erfahren, dass das nicht stimmt und sie sogar halbe Araberin ist, steht bald auch die Beziehung auf dem Spiel.

Vieles, was wir in unserem Drehbuch geschrieben haben, ist ausgedacht. Der Film ist Fiktion, aber mit einem wahren Kern. Nun bin ich neugierig, zu sehen, wie sich diese Fiktion mit der neuen Wirklichkeit in Israel verträgt.

Als ich 1997 zum ersten Mal nach Tel Aviv kam, war das auch eine Rückkehr zu meinen Wurzeln. Israel ist eine Mischung aus Europa und Orient, eigentlich genau wie ich. Ich war damals 25 und gerade fertig mit meinem Politikstudium. Ich hatte mich auf den Nahen Osten spezialisiert und wollte eine Zeit lang dort als Journalistin arbeiten. In Kairo wäre das damals als alleinstehende Frau und ohne gut Arabisch zu sprechen, schwieriger gewesen. Israel, das ist gewissermaßen Naher Osten light. Da kam dieser junge Israeli Doron, den ich auf einer Party in München kennenlernte, genau zur rechten Zeit. Er war zu Besuch bei Freunden. Wir unterhielten uns über den Sinai, wo er oft Urlaub machte und ich unbedingt mal hinwollte, und fanden beide die Herkunft des anderen sehr spannend. Später sagte Doron oft zu mir: "Du bist ja so deutsch!" Ich glaube, er war ein wenig enttäuscht.

Das erste Mal war ich für ein paar Wochen in Tel Aviv, beim zweiten Besuch, im Februar 1998, kam ich, um zu bleiben. Bald nach der Ankunft überreichte mir der Presseattaché der Deutschen Botschaft, bei dem ich mich gemeldet hatte, eine Gasmaske. Saddam Hussein hatte wieder einmal gedroht, vom Irak aus Raketen auf Israel abzuschießen. Er machte seine Drohung glücklicherweise nicht wahr. Überhaupt erlebte Israel damals gerade eine verhältnismäßig ruhige Phase.

Tel Aviv zog mich schnell in seinen Bann. Die Sonne schien, der Strand wurde Teil meines Alltags. Dort ging ich joggen, traf Freunde und verbrachte die Wochenenden. Ich hatte das Gefühl, dass ständig irgendein Feiertag war, an dem ich zu einem Essen eingeladen wurde. Selbst die in Deutschland eher langweiligen Geburtstage von Onkeln und Tanten waren hier lustig und endeten meist damit, dass alle zusammen tanzten.

Mich erinnerte das Leben in Israel an die Besuche bei meinen Verwandten in Kairo. Dorons Eltern waren als Kinder aus dem Jemen gekommen, sie sprachen fließend Arabisch, die Großmutter konnte kaum Hebräisch. Das Essen schmeckte ähnlich wie in Ägypten, und jeden Freitagnachmittag sah sich Dorons Mutter ägyptische Spielfilme im Fernsehen an. Sie und ihr Mann waren traditionelle, orientalische Juden, aber sie hatten nichts gegen die Verbindung ihres Sohnes zu einer Deutschägypterin. Wären sie aus Europa gewesen und hätten Verwandte im Holocaust verloren, wäre es vielleicht schwieriger gewesen.

Es war paradox: Einerseits ließ mich der arabische Teil meiner Identität also eine starke Verbundenheit mit Israel spüren. Andererseits wurde mir meine ägyptische Herkunft viel bewusster. Allein die vielen Fragen bei der Ein- und Ausreise, nach meinem Großvater, den ich nie kennengelernt hatte, weil er früh starb, nach dem Geburtsort meines Vaters, dem Wohnort von Tanten, Onkeln und Cousins – Dinge, nach denen mich nie jemand gefragt und über die ich mir kaum Gedanken gemacht hatte, ich war erst mit 17 zum ersten Mal in Ägypten gewesen. Bald fiel mir auf, dass es unter Dorons und meinen Freunden keinen einzigen Araber gab, obwohl fast 20 Prozent der israelischen Bevölkerung arabisch sind und wir in der Nähe von Jaffa wohnten, im alten arabischen Viertel. Aber wie sollen auch Freundschaften entstehen, wenn schon Kindergärten und Schulen getrennt sind. Ich merkte sehr schnell, dass ich mir in Israel nicht so sehr wegen meiner deutschen Vorfahren Gedanken machen musste, sondern wegen meines ägyptischen Nachnamens.

Einmal erzählte ich einer alten Dame, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland nach Palästina eingewandert war, von meiner Herkunft. Sie führte mich gerade durch ihren Kibbuz im Norden Israels, wir verstanden uns gut. Sie hatte mir viel von sich erzählt, also erzählte ich ihr von mir, von meiner deutschen Mutter und meinem arabischen Vater. Sie blieb stehen, sah mich an und sagte trocken: "Du bist aber eine herbe Mischung."

Eine Situation, die ich als ziemlich komisch in Erinnerung habe. Dramen erlebt man hier im Alltag schon genug. Genau deshalb wollten mein Mann und ich eine Komödie schreiben – mit dem Titel: Herbe Mischung. Vor ein paar Monaten war nicht klar, ob der Film überhaupt in diesem Herbst gedreht werden könnte. Wieder gab es Krieg, Hamas beschoss Israel von Gaza aus mit Raketen, die Menschen töteten. In Gaza, wo es kein Frühwarnsystem und kaum Schutzkeller gibt, starben bei den Angriffen der israelischen Armee über 2000 Menschen. Nicht die beste Zeit für eine jüdisch-arabische Liebesgeschichte.

Es ist fünf Uhr morgens, die Sonne ist gerade aufgegangen, der Nebel hängt über den Feldern von Beit Jehoschua, einem kleinen Ort in der Nähe des Meers. Ich stehe in einem Garten, in den Olivenzweigen singen die Vögel, reife Orangen liegen auf dem Boden, Granatäpfel und Datteln wachsen an den Bäumen. Einen friedlicheren Ort könnte man sich nicht ausdenken. In dem Haus, zu dem der Garten gehört, werden Innenaufnahmen für unsere Komödie gedreht. Gestern hallte hier noch "Allahu Akbar" durch die Räume, es wurde eine Szene gedreht, in der sich Zahra, gespielt von Peri Baumeister, recht plötzlich und sehr deutlich auf ihre arabische Identität besinnt. Nun sitzt die Filmcrew gemeinsam beim Frühstück. Einige, wie der Kameramann, die ausführende Produzentin und die beiden Hauptdarsteller, sind aus Deutschland angereist. Die meisten hier sind Israelis. Die deutsche Produktionsfirma Wiedemann & Berg hat mich angekündigt, alle wissen, dass ich die Deutscharaberin bin, die an dem Drehbuch mitgeschrieben hat. Ich bin unsicher und frage mich, wie sie es finden, dass ausgerechnet eine wie ich an einer Geschichte mitgearbeitet hat, die ein ironisches Bild ihrer Heimat zeichnen soll.

Doch ich werde sehr herzlich empfangen. Die Schauspieler begrüßen mich, als seien wir alte Bekannte. In gewisser Weise stimmt das auch, sie spielen die Figuren, die ich mit erdacht habe, und wissen deshalb viel von dem, was in meinem Kopf vorgeht. Die Darstellerin der Oma in der israelischen Familie ist die 91-jährige deutschstämmige Ruth Geller, sie bedankt sich bei mir für die Geschichte. Der Vater, gespielt vom israelischen Comedian Doval’e Glickman, will wissen, ob ich bei der Einreise nach Israel wirklich so ausgefragt werde, wie es im Drehbuch steht. Und Varda Ben Hur, die die Tante im Film spielt, findet, dass aus dem Buch Liebe zu ihrem Land spricht.

Am nächsten Tag dreht das Team auf einer staubigen Landstraße im Süden von Tel Aviv. In der Szene kommt die Familie gerade von der Beerdigung des Großvaters zurück, alle sind in Schwarz gekleidet, die Hemden und Blusen am Kragen eingerissen, wie es bei religiösen Beerdigungen üblich ist, die Männer tragen eine Kippa auf dem Kopf. Noch weiß Bennis Familie nicht, wer diese Zahra wirklich ist, die er da aus München mitgebracht hat. Plötzlich ertönt Raketenalarm, der Vater bremst scharf, alle stürzen aus dem Auto und verstecken sich hinter einem Hügel. "Vor Opas Tod gab es auch einen Alarm", sagt der Vater. "Auf den Schreck hin hat dein Opa den Herzanfall bekommen ... die verfluchten Araber haben ihn getötet!" Zahra und Benni blicken sich bestürzt an. Es ist der Moment, in dem ihnen klar wird, dass dieser Israel-Besuch kein Spaziergang wird.

Der Regisseur ruft "Cut!". Dann wird die Fiktion von der Wirklichkeit eingeholt, irgendwo kracht es laut. Eine Explosion. Alle zucken für einen Moment zusammen, blicken sich um. Dann brechen sie in Gelächter aus. "Nur eine Probesprengung in der Nähe", ruft einer aus der Crew. Die Polizisten lassen die Autos wieder durch. Drei Schulbusse sind darunter, arabische Mädchen auf dem Weg zu einem nahe gelegenen Vergnügungspark, viele mit Kopftuch. Sie blicken auf uns herab, neugierig, was sich um diese jüdische Beerdigungsgesellschaft herum gerade abspielt, dann heben sie die Hand und winken. Araber und Juden, reale und fiktive, winken sich jetzt fröhlich lachend zu. Der deutsche Schauspieler Trystan Pütter alias Benni freut sich: "Ich habe ihnen zugewinkt! Mit Kippa auf dem Kopf!"

Die Maskenbildnerin fragt mich, welche der Szenen im Buch ich selbst erlebt habe. "Die Szene am Tel Aviver Flughafen", sage ich zu ihr. In der Szene geht Zahras Wecker los, der aussieht wie eine Miniaturmoschee, und sein "Allahu Akbar"- Alarm tönt durch die Halle. Das ist mir selbst bei der Ausreise passiert: Die Sicherheitsbeamtin war gerade dabei, meinen gesamten Kofferinhalt auszupacken, als sie auf den giftgrünen Moschee-Wecker stieß. Ich hatte ihn in Jerusalem für eine Freundin gekauft, die auf solche Kuriositäten steht. Die Sicherheitsbeamtin fand den Wecker offenbar auch interessant und spielte an den Knöpfen herum, bis der Alarm losging. Dutzende Umstehende drehten sich zu mir um. Ich wusste, ich hatte nichts Verbotenes getan, aber es fühlte sich so an, als hätte ich soeben den Grundverdacht der Sicherheitsbeamtin gegen mich bestätigt.

"Diese Szene", sagt die Maskenbildnerin, "hielt ich für frei erfunden." Dann erzählt sie, dass ihr Sohn übrigens auch mit einer Deutschen zusammen sei und sie das völlig unproblematisch finde. Ich frage sie, was sie sagen würde, wenn dieses Mädchen auch noch halbe Araberin wäre. Sie hält einen Moment inne, verzieht das Gesicht, als habe sie Zahnschmerzen, und sagt dann: "Für mich wäre das kein Problem. Also für mich persönlich ..." Sie führt den Satz nicht zu Ende.

Die Filmcrew ist wie überall sonst auf der Welt eher jung, eher links und Teil einer universalen Kultur, die sich von Los Angeles über Tel Aviv bis Teheran erstreckt. Für sie kann eine Liebe zwischen Feinden nicht nur im Film, sondern auch im Leben sehr real sein. Aber wie sieht es für die Mehrheit der Gesellschaft aus? Einer Gesellschaft, von der der israelische Regisseur dieser Komödie, Dror Zahavi, sagt, nur die wenigsten hier outeten sich im Moment noch als Linke, "sonst gehörst du gleich zu den Losern".

Israel hat sich verändert in den letzten 15 Jahren. Das fiel mir besonders während des Gazakriegs in diesem Sommer auf. Eine Freundin, die sogar den in Israel für Männer und Frauen verpflichtenden Armeedienst verweigert hatte, was äußerst ungewöhnlich ist, schrieb plötzlich auf Facebook: "Nach diesem Krieg sollte die Welt endlich verstehen, dass nicht Israel das Problem der Menschen in Gaza ist, sondern Hamas." Eine andere machte die israelische Fahne zu ihrem Profilbild. Und ein Freund, der nie besonders politisch war, postete einen Bericht, der ein palästinensisches Video von einem tödlichen israelischen Raketenangriff auf Gaza als Fälschung entlarven soll. Es schien mir, als seien sie Teil der Propagandamaschinerie geworden, die auf beiden Seiten schon immer massiv im Einsatz war.

Viele meiner Freunde interessierten sich früher nicht sehr für Politik und das, was in den Palästinensergebieten geschah. In Tel Aviv wurden sie damit nicht konfrontiert, über ihre Armeezeit sprachen sie nicht, sie fuhren nicht nach Jerusalem und taten so, als lebten sie in Europa. Mich hat dieses Verdrängen irgendwann gestört, weil ich als Journalistin ja an die Orte kam, über die sie nicht redeten. Und wer Ende der neunziger Jahre nach Gaza reiste, konnte sich gut vorstellen, dass dort ein neuer, großer Aufstand seinen Anfang nehmen würde. Jetzt ist der Konflikt so präsent im Alltag, dass man ihn nicht mehr verdrängen kann. Wer bisher in der Mitte stand oder unpolitisch war, ist patriotischer geworden. Andere Freunde haben das Land verlassen, sie sind nach Neuseeland, Australien, England oder Berlin ausgewandert. Die letzten Jahre sind an keinem spurlos vorübergegangen.

"Lass bitte deinen Wecker zu Hause" ist das Erste, was mir meine Freundin Nurit in ihrer E-Mail schreibt, nachdem ich ihr erzählt habe, dass ich komme. Sie erinnert sich auch 15 Jahre später noch an den Allahu Akbar- Wecker. Nurit, heute 41, hat in München Deutsch studiert und nebenher bei der Airline El Al im Sicherheitsteam gearbeitet. So haben wir uns auch kennengelernt: Erst stellte sie mir bohrende Fragen, und als sie mit mir fertig war, gab sie mir ihre Telefonnummer. So wurden wir Freunde.

Nurit wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einer Neubausiedlung in der Nähe des Drehorts, wo das Haus der Filmfamilie steht. "Das ist meine Toskana", sagt sie mit Blick über die grünen Hügel und den Olivenhain unterhalb ihres Hauses. Nur 20 Kilometer von hier beginnt das Westjordanland.

Nurit hat mit ihrer Familie mehrere Jahre lang in Rom gelebt. Bei einem Restaurantbesuch fiel ihr auf, dass ihr sechsjähriger Sohn mittlerweile Italienisch sprach wie ein kleiner Italiener. Das war der Moment, in dem sie ihren Mann drängte, nach Israel zurückzukehren. Sie will, dass ihr Sohn als Israeli aufwächst, dass er weiß, wo er hingehört. "Du musst schon als Kind hier gelebt haben, um es in Israel auszuhalten", sagt sie. Viele junge Israelis besorgen sich Pässe aus den europäischen Herkunftsländern ihrer Großeltern, um auszuwandern, Nurit kehrte zurück. "Ich war immer schon Patriotin", sagt sie.

Nurit und ich haben viel über Politik diskutiert, und obwohl wir selten einer Meinung waren, verstanden wir uns. Weil wir neugierig waren aufeinander und gut zusammen lachen konnten. Bei einem meiner früheren Israel-Besuche wohnte ich bei ihr und hörte zum ersten Mal Amr Diab, den berühmten ägyptischen Popsänger, dessen Musik bei ihr rauf und runter lief, zu der wir gemeinsam tanzten. Aber ich erinnere mich auch, dass ich beleidigt war, als sie mir bei diesem Besuch von einer Freundin erzählte, die sich in einen Araber verliebt hatte, was Nurit völlig unverständlich fand.

Nurit führt mich durch ihr großes Haus, ihr sechs Monate altes Baby schläft im Wohnzimmer. Sie zeigt mir auch den Schutzraum im Keller, die Decke ist aus Stahlbeton. Während des Gazakriegs im Sommer hat Nurit mit ihrer Familie fast zwei Monate lang jede Nacht hier verbracht. In der nahe gelegenen Stadt Hadera hatte eine Rakete eingeschlagen, Nurit hatte Angst, dass sie es bei einem Alarm mitten in der Nacht nicht schaffen würden, mit den Kindern innerhalb von drei Minuten in den Schutzraum zu kommen.

Kurz bevor wir uns verabschieden, schauen wir zusammen über die Ebene vor ihrem Haus. Ein Schnellzug durchschneidet die Landschaft. Dahinter, am Horizont, sieht man die Hügel, hinter denen die besetzten palästinensischen Gebiete liegen. "Ich bin eigentlich ziemlich froh, dass wir Israelis dort sind und den Schabak dort haben", sagt Nurit. Der Schabak ist der israelische Inlandsgeheimdienst, der dafür bekannt ist, nicht gerade zimperlich mit Verdächtigen und Gefangenen umzugehen. "Sonst schießen sie noch von dort aus die Raketen auf unser Haus." Aber wenn die Besatzung nicht beendet wird, frage ich Nurit, wie soll dann jemals Ruhe einkehren? Nurit zuckt mit den Schultern, sie hat keine Antwort.

Zurück am Filmset, treffe ich die israelischen Produzenten Saar Yogev und Naomi Levari. Die beiden sind ein Paar und haben einen sechsjährigen Sohn. Sie haben die Nächte in Tel Aviv nicht im Schutzkeller verbracht, weil sie das übertrieben fanden. Stattdessen hat Naomi via Facebook und YouTube eine Videobotschaft an die Bevölkerung von Gaza geschickt. "Ich sorge mich um euch, und ich weine um euch", sagt sie darin, "ich weiß, dass ihr keinen Ort habt, an den ihr fliehen könnt."

Sie spricht mit diesem Video nicht für die Mehrheit der Israelis, die den Krieg gegen Gaza als legitime Verteidigung betrachtet. Aber die israelische Gesellschaft war immer sehr heterogen. In den fünfziger Jahren verlief der Graben zwischen europäischen und orientalischen Juden, seit den siebziger Jahren zunehmend zwischen religiösen und nicht religiösen. Und nun auch zwischen Befürwortern und Gegnern des Krieges – aber die Zahl der jüdischen Israelis, die glauben, sich Mitleid mit den Bewohnern von Gaza leisten zu können, ist geringer geworden.

Naomis Mann Saar war fünfeinhalb Jahre bei der Armee, als Offizier. Er glaubt, dass das Konzept der Regierung, Gewalt mit noch mehr Gewalt zu bekämpfen, lange gescheitert ist. "Der Krieg hat Hamas nicht geschwächt, er hat sie meiner Meinung nach gestärkt", sagt er. In den letzten Wochen hat es zwar aus Gaza kaum mehr Angriffe gegeben, dafür attackieren jetzt einzelne Attentäter aus dem Westjordanland und Ostjerusalem israelische Soldaten und Zivilisten. Für diese Art der Attentate gibt es kein Frühwarnsystem. Der Schrecken hat ein neues Gesicht.

Ein Jahr nachdem ich Tel Aviv verlassen hatte, Ende September 2000, brach die zweite Intifada aus. Seither ist die Region nicht mehr zur Ruhe gekommen. Vielleicht war es kein Zufall, dass die Trennung von meinem Freund mit dieser schweren politischen Krise zusammenfiel. Ich war nach Deutschland zurückgegangen wegen meiner Arbeit, mein Freund und ich besuchten uns gegenseitig. Eines Tages im Oktober, er war gerade längere Zeit bei mir, saßen wir zusammen vor dem Fernseher und sahen Bilder aus Ramallah, wo ein Mob zwei israelische Reservisten getötet hatte. Die beiden Männer hatten sich offenbar mit dem Auto verfahren und waren in Ramallah gelandet, wo sich das Gerücht verbreitete, sie seien israelische Agenten. Im Fernsehen sah man, wie einer der Mörder seine blutigen Hände in die Kamera hielt. Sie hatten die Männer nicht nur getötet, sondern ihnen auch die Eingeweide herausgerissen.

Als mein Freund das sah, hatte er das Gefühl, er könne nicht tatenlos in Deutschland herumsitzen, während seine Heimat in Flammen aufgeht. Er, der während seiner Armeezeit ins Militärgefängnis musste, weil er auf Ausgang ständig sein Gewehr irgendwo vergessen hatte, der später sogar den Reservedienst verweigerte, wollte plötzlich zurück nach Israel und bereitstehen für das, was kam. "Und wenn ich für die Armee Brote schmiere", sagte er.

Er hat sich nach seiner Rückkehr natürlich nicht bei der Armee gemeldet, aber uns beiden war danach klar, dass er seine Zukunft nicht in Deutschland sah. Ich hingegen fand, dass es nach meinen zwei Jahren in Israel nun an ihm war, auch Zeit in meinem Land zu verbringen.

Vor etwa zehn Jahren haben wir uns zuletzt gesehen. Als wir uns jetzt für diese Geschichte in einem Café treffen, kommt Doron eine halbe Stunde zu spät. Ganz der Alte, denke ich mir. Er raucht auch noch immer selbst gedrehte Zigaretten. Nur äußerlich hat er sich verändert, früher hatte er Dreadlocks, heute ist sein Haar kurz geschoren. Doron wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern in einem kleinen Ort nordöstlich von Tel Aviv, fünf Kilometer diesseits der Grünen Linie, der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland. Er macht sich keine Gedanken, ob das gefährlich sein könnte. Er interessiert sich nicht sehr für Politik, schaut keine Nachrichten und hat sich ins Private zurückgezogen. In der Gegend, in der er wohnt, leben auch viele arabische Israelis. Doron fährt ins arabische Nachbardorf, um sein Auto reparieren zu lassen, weil es dort billiger ist, auch sein Metzger ist dort. Aber während des Gazakriegs ist er nicht zu ihm gegangen.

Doron fragt mich, ob ich von dem Vorfall gehört hätte, der sich gerade in einem Dorf im Norden Israels ereignet hat. Ein 22-jähriger Araber war von Polizisten erschossen worden. Sie sagten, sie hätten in Notwehr gehandelt. An dem Tag, an dem Doron und ich uns treffen, macht ein Video die Runde. Es zeigt, dass der Mann auf das Auto zugerannt kommt, in dem die vier Polizisten sitzen. Mit einem Gegenstand, laut Polizei einem Messer, schlägt er gegen die Scheibe und die Tür, läuft dann aber weg, als sich eine der Türen öffnet, und wird im Rückzug erschossen. Der Tod des jungen Mannes hat Proteste der arabischen Bevölkerung Israels ausgelöst.

Doron versteht nicht, worüber sich alle aufregen. "Er hatte ein Messer, er wollte töten. Wenn dich jemand töten will, dann tötest du doch lieber ihn, oder?" Ich wende ein, der Mann sei in dem Moment doch keine tödliche Bedrohung für die vier Polizisten im Auto gewesen, sie hätten ihm ins Bein schießen, ihn verhaften und vor Gericht stellen können. Doron lacht. "Ach, ihr Europäer", sagt er.

Zurück in Tel Aviv, kommt mir die Stadt mehr denn je vor wie eine Freizeitoase. Man kann es sich hier sehr gut gehen lassen, wenn man Geld hat und ausblendet, was um einen herum passiert. Man kann hier gut seinen Urlaub verbringen. Man kann hier auch einen Film drehen, eine deutsch-arabisch-israelische Liebesgeschichte, und wird mit offenen Armen empfangen. Und natürlich gibt es immer noch Orte, wo Araber und Juden zusammenkommen. Das arabische Restaurant in Jaffa zum Beispiel, das ich noch von früher kenne und in dem die muslimische Krankenschwester neben der jüdischen Hundebesitzerin sitzt. Es gibt sie, die Blase, in der man zusammen leben kann. Aber sie ist kleiner geworden. Und der Druck von außen größer.

Die beiden Figuren aus dem Film, Zahra und Benni, führen ihr gemeinsames Leben in München. Was wäre, wenn wir sie in das Tel Aviv von heute verpflanzen würden, nicht zu Besuch, sondern zum Leben? Wäre das heute genauso möglich wie für mich vor 15 Jahren?

Damals spürte ich Hoffnung. Ein neuer Ministerpräsident, Ehud Barak, versprach, den Friedensprozess wiederzubeleben. Es waren ruhige Jahre. Aber dann kam die zweite Intifada, kamen die Gazakriege. Heute ist die Abneigung zwischen jüdischen Israelis und Arabern viel verbreiteter als damals. Ich glaube, man müsste als Halb-Araberin aus dem Ausland schon besonders unempfindlich sein, um damit zu leben. Ich weiß nicht, ob ich es könnte.

Als das Flugzeug abhebt und die weißen Betonklötzchen Tel Avivs unter mir kleiner werden, bin ich froh, in ein friedliches Land zurückkehren zu können. Ein Land, in dem meine Kinder nicht mit 18 in die Armee müssen oder wie in Gaza riskieren, auf dem Schulweg von einer Drohne getötet zu werden. Du bist privilegiert, wie eine israelische Freundin zu mir sagte. Als wir auf das Meer hinausfliegen, spüre ich aber auch Wehmut: Ich frage mich, wie es hier sein wird, wenn ich das nächste Mal komme.