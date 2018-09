In seinem berühmten Essay Gründe, meinem alten Hausrock nachzutrauern schrieb der französische Schriftsteller Denis Diderot im Jahr 1768: "Eine alte Jungfer, die als Haushälterin in ein Pfarrhaus kommt, eine Frau, die einen Witwer heiratet, ein Minister, der seinen gestürzten Vorgänger ersetzt, ein Jesuit, der die Gemeinde eines Jansenisten übernimmt – keiner von ihnen kann mehr Unruhe stiften als die scharlachfarbene Robe, die sich bei mir eingenistet hat." Diderot hatte einen roten Hausrock geschenkt bekommen – ein schönes Teil nach der neusten Mode. Aber es machte ihn nicht glücklich, sondern versetzte ihn seelisch in Aufruhr. Wie ein "reicher Tagedieb" sehe er in dem "verfluchten Luxuskleid" aus, klagte er. In gewisser Weise hat Diderot damals die Macht der Mode entdeckt: Ein neues Kleidungsstück ist nicht einfach ein Stück Stoff, sondern fordert einen neu heraus, weil andere und man selbst sich plötzlich mit neuen Augen sehen.

Heute könnte einem Diderots Erlebnis mit einem Hausrock nicht mehr passieren – denn leider ist dieses Kleidungsstück sehr aus der Mode gekommen. Es stammt aus einer Zeit, in der Kleidung sperrig war, denn man trug sie draußen, wo alles schmutzig war. Im Hause aber warf man sich den Hausmantel über – Herren genauso wie Damen. Sogar Königinnen trugen drinnen leichte Kleidung – das sogenannte Negligé. Damals hatte es noch keinen erotischen Beigeschmack. Vom Brauch, einen Hausrock zu tragen, ist heute nur der Morgenmantel geblieben, als weibliches Kleidungsstück zwischen Dusche und Kaffeetasse. Bei Herren gilt er als Zeichen von Müßiggang. In Douglas Adams’ Roman Per Anhalter durch die Galaxis etwa trägt der Held Arthur Dent die ganze Zeit einen Morgenmantel, ebenso Jeff Bridges alias The Dude im Film The Big Lebowski. Der einzige real existierende Mensch, der sein Leben tatsächlich im Hausmantel verbringt, ist Playboy-Chef Hugh Hefner.

Da überrascht es, dass der Hausrock jetzt Thema in der Männermode geworden ist und wir Mäntel im Kimono-Stil sehen – aktuell beispielsweise bei Canali, nächsten Sommer auch bei Haider Ackermann und Lanvin. Das sieht sehr entspannt aus, und Entspannung können wir alle brauchen. Vielleicht leitet dies sogar das Comeback des Hausrocks ein. Oder einen Mann, der lieber zu Hause die Kinder hütet, als zur Arbeit zu gehen.

Foto: Mantel von Canali, 3.630 Euro