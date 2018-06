Die großen Fragen der Liebe Soll sie den Streuner in ihre Wohnung lassen?

Die Frage: Clara ist seit vier Jahren geschieden. Ihr Ex Martin hatte schon bald nach der Geburt der Tochter eine Geliebte. Nachdem Martin das zehnte Mal geschworen hatte, diese nie wieder zu treffen, reichte Clara die Scheidung ein. Martin war ausgesprochen großzügig, was den Unterhalt für das Kind und die Verteilung des Zugewinns anging. Clara konnte die gemeinsam gekaufte Eigentumswohnung behalten. Ein Teil von Martins Sachen lagert immer noch im Keller der Wohnanlage. Clara geht selten hinunter; irgendwann tut sie es doch und entdeckt, dass Martin dort ein Matratzenlager eingerichtet hat. Als sie ihn zur Rede stellt, bricht er in Tränen aus. Seine Geliebte habe ihn ausquartiert, er habe sonst keine Bleibe. Clara kämpft mit einem schlechten Gewissen, weil Martin im Keller schläft.

Wolfgang Schmidbauer antwortet:

Es ist meist nicht reale Armut, sondern ein Rollenspiel, wenn Expartner die Rolle des Obdachlosen inszenieren. Das verdeckte Motiv dieses Spiels kriecht auch schon in Claras Seelenfrieden: Darf sie es sich in ihren vier Wänden gemütlich machen, wenn Martin unten kläglich in seinem Gerümpel haust? Clara darf! Nur wenn sie Freude daran hat, ihre Wohnung wieder mit Martin zu teilen, sollte sie dem Streuner Unterschlupf gewähren, ohne diesmal seinen Beteuerungen von Liebe und Treue mehr Glauben zu schenken als vor Jahren. Wenn Claras Grenzen klar sind, wird sich Martin höchstwahrscheinlich eine bessere Bleibe suchen. Sollte sich die Situation aber nicht verändern, kann Clara Martin ein Ultimatum stellen und das Gesundheitsamt verständigen, wenn er es ignoriert.

