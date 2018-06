Deutschlandkarte Obdachlosenzeitungen

Obdachlosenzeitungen sind so etwas wie die Friseure unter den deutschen Zeitungen, auch bei ihnen ist die Neigung groß, wortspielerische Namen zu tragen: Draußenseiter, Hinz&Kunzt, StreetJournal. Trott-war ist fast schon erklärungsbedürftig (vom Trottoir, in Süddeutschland Trottwar ausgesprochen). Auch wenn kein Wortspiel verwendet wird, klingen die Titel häufig so, als würden Zeitungen eines Jugendzentrums verkauft: Kippe, motz, Querkopf. Je öfter der U-Bahn-Passagier den Zeitungstitel motz hört oder liest, umso eher wird er eine Verbindung zwischen den Obdachlosen und dem Motzen herstellen. Eigentlich ist das Ziel der Zeitungen, ernst genommen zu werden. Aber die Titel wollen eher "humorvoll" sein oder infantil, wie der des Guddzje in Saarbrücken. So nennen Kinder dort Bonbons. Wahrscheinlich stammen die Titel nicht von den Obdachlosen selbst, sondern von ihren im Trockenen wohnenden Beratern, die glauben, man müsste der Tristesse etwas Witziges entgegensetzen.



Quelle: Carsten Pütter/International Network of Street Papers