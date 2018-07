Das war meine Rettung "Wenn alle dir nur applaudieren, musst du ja ein Arschloch werden"

ZEITmagazin: Herr von Schönburg, Ihr neues Buch handelt von der Kunst des Smalltalks. Wer ist auf einer Party ein guter Smalltalker?

Alexander von Schönburg: Auf jeden Fall sind es nicht die Reichen und Schönen. Die sind meistens ziemlich unoriginell, weil sie sehr wenig zu kompensieren haben, da ihnen ohnehin nur zugestimmt wird. Die witzigsten Leute auf einer Cocktailparty sind die Hässlichen, Armen und Unbekannten, weil die ihr Leben lang ihre schlechte Startposition durch Humor und Originalität kompensieren mussten.

ZEITmagazin: Demnach wären Sie kein guter Smalltalker.

Von Schönburg: Ich sehe das anders. Ich musste durchaus eine Menge kompensieren in meinem Leben, aber wahrscheinlich immer noch nicht genug, um wirklich witzig zu sein. Ich stamme aus einer Flüchtlingsfamilie – mein Vater ist aus Sachsen, aus der Sowjetischen Besatzungszone, geflohen, meine Mutter aus Ungarn. Wir sind relativ mittellos aufgewachsen, aber wir hatten viele reiche Verwandte im Westen. Denen gegenüber fühlte ich mich per se im Nachteil. Wir sind ständig Gast auf den Schlössern von Verwandten gewesen, und ich hatte das Gefühl: Ich muss mir meinen Platz am Tisch verdienen – durch Freundlichkeit, durch Originalität. Im Rückblick war das ein Glück. Dadurch war ich gezwungen, mich mehr ins Zeug zu legen. Sonst wäre ich gewiss viel bräsiger geworden. Das, was ich früher als the short end of the stick empfunden habe, also dass ich zu den eher zu kurz Gekommenen gehörte, hat sich ins Gegenteil gewendet.

ZEITmagazin: Ist es kein Glück, ein reicher Erbe zu sein?

Von Schönburg: Persönlichkeit entwickelt sich besser, wenn man an Grenzen stößt, wenn Leute dir auch mal sagen: Halt’s Maul! Wenn alle dir nur applaudieren, musst du ja ein Arschloch werden.

ZEITmagazin: Sie wurden bekannt mit einem Buch über das "stilvolle Verarmen". Von der Armut, über die Sie berichten, können die meisten nur träumen.

Von Schönburg: Natürlich war ich nie arm, aber ich habe es durch die starken Kontraste so empfunden. Mir ist der Reichtum ja wirklich ganz eng auf die Pelle gerückt. Meine Geschwister sind genauso mittellos aufgewachsen wie ich. Meine beiden Schwestern haben dann Milliardäre geheiratet.

ZEITmagazin: Ihre Schwestern haben glanzvolle Partien gemacht: Die eine, Maya, heiratete Friedrich Christian Flick, die andere, Gloria, den Fürsten Thurn und Taxis.

Von Schönburg: Aber die Tatsache, dass ich das Wochenende bei meiner Schwester in einem Schloss mit 500 Zimmern verbringen kann, war dem Geldautomaten egal, der am Montag meine ec-Karte schluckte.

ZEITmagazin: Wie schauen Ihre Schwestern wohl auf Sie?

Von Schönburg: Das wüsste ich manchmal auch gern. Wir lieben uns jedenfalls sehr. Und sie sind mir die liebsten Leser. Ich danke Gott, dass sie der Versuchung widerstanden haben, mich finanziell zu unterstützen, sonst hätte ich es niemals auf die Reihe gebracht, morgens zur Arbeit zu gehen und meine Bücher zu schreiben.

ZEITmagazin: Sie selbst haben immerhin einen großen Namen geheiratet, eine Prinzessin von Hessen, und sind so mit praktisch allen europäischen Königshäusern verwandt. Die Schönburgs scheinen gut im Heiraten zu sein.

Von Schönburg: Das sitzt bei uns tief. Die Familie Schönburg hat bis ins 19. Jahrhundert einen winzigen Fleck Erde im heutigen Südwesten Sachsens souverän regiert. Wir hatten eine Armee, aber das waren fünf Hanseln in alten Uniformen. Wir konnten uns unsere Reiche also gar nicht erobern, wir mussten uns unsere Allianzen – heute würde man sagen: unser Network – erheiraten ...

ZEITmagazin: Und dass Sie das Schreiben zu Ihrer Sache gemacht haben, war das auch ein Schritt der Emanzipation?

Von Schönburg: Bildung hat mich immer fasziniert. Der Hochadel ist ja ein eher bildungsfernes Milieu. In Familien wie meiner ist Bildung etwas für Hauslehrer, für Professoren, die zum Mittagessen kommen. Ich fand Bildung immer begehrenswert, nur musste ich irgendwann einsehen, dass ich schon aus Faulheit nicht all das lernen kann, was mich interessiert. So blieb ich nolens volens in einer für mein Milieu wiederum typischen Halbbildung stecken. Darunter habe ich lange gelitten. Inzwischen habe ich mich aber mit ihr versöhnt. Vermutlich werden minütlich mehr Informationen online gestellt, als in 7.000 Jahren Menschheitsgeschichte aufgeschrieben wurden. Ich sage mir: Schuster, bleib bei deinen Leisten! Man muss seine Nische finden, meine ist das Dampfplaudern im Salon.

Alexander von Schönburg, 45, ist Journalist und Schriftsteller. Sein Buch "Die Kunst des stilvollen Verarmens", 2005 veröffentlicht, war ein Bestseller. Soeben erschien sein Buch "Smalltalk – Die Kunst des stilvollen Mitredens" im Rowohlt Verlag. Schönburg lebt mit seiner Familie in Berlin

Ijoma Mangold gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl und dem Psychologen Louis Lewitan zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe