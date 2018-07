Linienflug Von A nach B

Nebel, dick wie Haferbrei. Ausgerechnet heute. Denn heute soll ein Kindheitstraum wahr werden: Einer der Jumpseats im Cockpit des Fluges LH2735 ist für mich reserviert. Kann man bei diesem Wetter fliegen?

Man kann, wenn nicht gerade gestreikt wird, aber mit Verspätung. Schon beim Eintreffen war die Maschine eine Stunde hinter der Zeit. Am Rhein sei schönes Wetter, versichern mir Kapitän und Co-Pilot, die es zusammengerechnet auf über 9000 Flugstunden bringen. Ungefähr so viele, wie es hier Knöpfe, Drehregler, Kippschalter, Instrumente gibt. Alles wird aufgenommen, gemessen, dokumentiert, auch die Gespräche. Erst mal stehen wir noch in Parkposition. Zwei Koffer werden wieder ausgeladen: Passagiere, die ihre Anschlussflüge nicht erreichen werden. Der Kapitän erklärt das ausführlich und charmant in seiner Durchsage. Vom Co-Piloten bekomme ich den Evakuierungsplan ("Im Notfall kann man die Seitenscheibe des Cockpits rausdrücken"), dann wird der operational flight plan ins Bordsystem eingegeben. Über den größten Teil der Strecke hinweg wird per Autopilot gesteuert. Start und Landung erfolgen von Hand. An Bord: 95 Passagiere – 89 Economy, sechs Business. Im Kopfhörer höre ich, wie die Crew mit dem Tower in dieser wunderbaren Fliegersprache spricht. Pushback: Ein Schlepper schiebt die Maschine rückwärts aus der Parkposition. Dann beginnt das taxiing, die Maschine rollt zur Startposition. Lufthansa 1 Romeo and Juliet (das ist unsere Rufkennung) ist ready for take-off. Der Kapitän zieht den Schubhebel nach hinten. Nach fünf Minuten stößt die Nase des A320 durch die Wolken in den blauen Himmel. Perfektes Flugwetter. Für die Männer im Cockpit ist es der dritte und letzte Flug für heute.

Bei Hannover bricht die Wolkendecke auf, der Blick nach unten ist frei. Über Ostwestfalen beginnt der Sinkflug. Ab hier übernimmt die Flugüberwachung in Maastricht. Aus dem Fenster erkenne ich Essen, die Villa Hügel. Für den Landeanflug schwenken wir über Mönchengladbach. Der Co-Pilot schaltet die Automatik ab, er steuert jetzt mit den Fußpedalen und gleicht den Seitenwind aus. Ab 1.000 Fuß wird runtergezählt. 100, 80, 50. Touchdown auf Bahn 05R. Das Follow-me-Car lotst uns an den Terminal. In Düsseldorf lacht die Sonne.



Technische Daten:

Länge: 37,57 m, 156 Plätze, Kraftstoffverbrauch auf Reiseflughöhe: ca. 2.700 l/h, Reisegeschwindigkeit: 840 km/h, max. Flughöhe: 11.900 m, Reichweite: 6.100 km, max. Startgewicht: 73.500 kg, Basispreis: ca. 75 Mio. Euro

Margit Stoffels ist Mitarbeiterin beim ZEITmagazin