Gesellschaftskritik Über Folklore-Fallen

Nun lachen alle wieder über den französischen Präsidenten. Der arme François Hollande! Auch er ist in die Folklorefalle gegangen und hat sich ausgerechnet in Kasachstan eine Pelzmütze und einen pelzbesetzten Trachtenmantel anziehen lassen. Auf dem Foto, das um die Welt ging, steht neben ihm der kasachische Amtskollege und unterdrückt ein Lächeln. Wahrscheinlich ist er froh, dass er nicht den Mantel tragen muss, man kann ihn gut verstehen. Der Mantel ist nicht nur pelzbesetzt, er zeigt auch eine Stickerei in der Nabelgegend, in Frankreich würde man das als Indiz für Damenkleidung nehmen.

Mag sein, dass in Kasachstan die modischen Genderfragen anders entschieden werden, in Kasachstan wird ja manches modisch anders gesehen. Der britische Kabarettist Sacha Baron Cohen hat darüber einen ganzen Film gemacht – Borat, wir erinnern uns, ein echter Knaller. Auf die Kasachen soll er eher kränkend gewirkt haben, aber so ist das oft mit der Wahrheit. In jedem Fall hätte jeder wissen können, dass im Umgang mit der zentralasiatischen Republik Vorsicht geboten ist. Lächerlichkeit droht dort wie anderswo Seuchengefahr.

Und erst recht gilt das für Franzosen. Schon der Schriftsteller Stendhal hat darauf hingewiesen, dass seine Landsleute nichts mehr zu fürchten haben als Lächerlichkeit; Lächerlichkeit bedeutet in Frankreich den sozialen Tod. Stendhal begrüßte das nicht, er hielt die Angst vor der Lächerlichkeit selber für lächerlich. Manches spricht allerdings auch dafür, dass diese Angst inzwischen abgenommen hat; François Hollandes ungenierter Auftritt im Pelz ist dafür ja in gewisser Hinsicht ein Beispiel.

Andererseits wäre es doch schön, wenn ein Quäntchen Restangst bestehen bliebe, auch in anderen Nationen und vor allen Dingen in folkloristischen Zusammenhängen. Trachten kann man nicht einfach überziehen, sie müssen angeboren sein; wie übrigens auch Panflöten, Holzschuhe oder Ponchos.

Man denke sich nur einmal die Bundeskanzlerin, beim Staatsbesuch in Lima El condor pasa flötend. Wollten wir das? Oder die dänische Königin, bei einer Visite Grönlands aus einem Robbenbabyschädelchen Waltran trinkend? Das wäre doch mindestens so unschön wie, Hand aufs Herz, die nackten Waden britischer Kronprinzen unter dem Schottenrock oder die grauen Beamtengesichter von CSU-Politikern überm Tegernseer Anzug. Obacht, die Herrschaften! Tracht ist immer gefährlich.



