Gesellschaftskritik Über Respekt in der Macho-Welt

Wir von der Gesellschaftskritik dachten schon, uns könne in diesem Jahr nichts, aber auch gar nichts überraschen. Königliche Hochzeiten? Gibt es doch jetzt dauernd. Royale Babys? Gähn. Fürstliche Zwillinge? Doppelgähn. Wo bleiben sie, die echten Skandale, die Heldentaten, die Ekstasen? Dann lasen wir, gerade noch rechtzeitig vor Jahresende, eine Schlagzeile ganz nach unserem Geschmack: Gérard Depardieu: Ich erschoss zwei Löwen und aß sie.

Dieses Mahl, erläuterte Depardieu, habe sich rein zufällig in Burkina Faso ergeben. Street-Food sozusagen. Bei einer Tour durch die Wildnis sei das Auto kaputtgegangen. Plötzlich hätten zwei Löwen im Weg gestanden, bedrohlich gebrüllt und sich nicht wegbewegt, stundenlang. Die Löwen hatten Hunger. Depardieu hatte Hunger. Es war eine klare Sache. "Wir hatten keine Wahl, wir mussten sie erschießen", so Depardieu. Und anschließend habe er sie gegessen? "Ja." Um Kritik vorzubeugen, fügte er hinzu, er sei keinesfalls in Afrika gewesen, um zu jagen – "ich war wegen Afrika in Afrika".

Depardieu hat ja in den vergangenen Jahren hart an seinem Image gearbeitet. 2011 urinierte er im Mittelgang eines Flugzeugs. 2012 fiel er mit 1,8 Promille von seinem Motorroller. 2013 ließ er, der französischste aller französischen Franzosen, sich von Putin zum Russen ernennen. Vor ein paar Monaten kam seine Autobiografie heraus, in der er gestand, früher Grabräuber gewesen und auf den Strich gegangen zu sein, außerdem trinke er 14 Flaschen Wein am Tag.

Jetzt hat er sich also mit gleich zwei Löwen angelegt, sie erlegt und verspeist. In der internationalen Macho-Welt, wo große Tiere gern große Tiere jagen, dürfte ihm das einigen Respekt verschafft haben. Der spanische König Juan Carlos (der auch wegen Afrika in Afrika war) erlegte nur einen Elefanten. Wladimir Putin (wegen der Ukraine in der Ukraine) schoss bislang nur auf Tiger und Wale.

Meistens hängen Männer ihre Trophäen an die Wand, legen sie als Fell auf den Boden oder kaufen ihnen Chanel-Kostüme. Depardieu hat ganz dem Gesetz des Dschungels gehorcht: fressen oder gefressen werden. Er ist jetzt der König der Karnivoren. Wahrscheinlich wäre das Gewehr gar nicht nötig gewesen, um die Löwen zu erlegen. Depardieus Hände hätten genügt. Denn nur eins hätte uns mehr überrascht als sein Löwenmahl: wenn die Löwen den Kampf gegen ihn gewonnen hätten. Das halten wir schlicht für unmöglich.

