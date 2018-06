Harald Martenstein Über ausgeloste Feiertage

Was Klaus an Weihnachten störte, war der Zwang. Jedes Jahr sollte man an einem ganz bestimmten Tag eine ganz bestimmte Gemütslage hervorbringen. Besinnlichkeit auf Kommando. Alle tun das Gleiche. Sie schmücken alle den Baum, sie schenken sich was und hören Weihnachtslieder. Konformismus pur. Klaus mochte diese Rituale, die waren schon in Ordnung. Aber bitte nicht auf diese konformistische Weise.

Seit ein paar Jahren waren Maria und Klaus und ihre drei Kinder dazu übergegangen, Anfang Januar die Feste auszulosen. Sie feierten Silvester, Karneval, Ostern, den 1. Mai, Halloween und Weihnachten, aber eben individualistisch. Was wann gefeiert wurde, losten sie aus.

So konnte es vorkommen, dass sie am Heiligen Abend im verschneiten Garten mit klammen Fingern Eier suchten, selbst bemalte natürlich. Oder sie verkleideten sich, setzten Pappnasen auf, tranken mehr als üblich und sangen Karnevalshits, zum Beispiel Humba Humba Humba Tätärä. Wenn aber all die anderen den Rosenmontagszug anschauten und auf der Straße tanzten, dann marschierten sie mit ernsten Gesichtern durch die Stadt, schwenkten Gewerkschaftsfahnen und trugen ein Transparent mit der Aufschrift "Für ein soziales Europa". Luis, ihr großer Sohn, der in Berlin studierte, ging am 1. Mai der Familie immer nach Kreuzberg und warf dort Steine in einige Fensterscheiben.

Sicher, es gab ein paar problematische Kombinationen. Schwierig wurde es zum Beispiel, wenn ihr Familien-Halloween mit dem Weihnachtsfest der Konformisten zusammenfiel. Die beiden kleineren Kinder waren als Zombie und als Gehenkte unterwegs, klingelten an den Türen und drohten, mitten in der Bescherung, "Süßes oder Saures". Das überforderte manchmal die Toleranz der Nachbarn. Einmal wurden sie von einem wütenden Weihnachtsmann durch die halbe Stadt gejagt. Negative Reaktionen der Nachbarn gab es auch immer an ihrem Familien-Silvester, wenn sie, womöglich am Ostersonntag der Konformisten, um Mitternacht ihr Feuerwerk abbrannten, auf der Straße mit ihren Gästen anstießen und "Prosit Neujahr" riefen.

Weil jede Veränderung im Kleinen beginnt, fanden sie Nachahmer. Erst vereinzelt, dann zahlreicher. Bald wurde an fast jedem Abend irgendwo im Viertel Weihnachten gefeiert, zum Teil im Garten, selbst im Hochsommer roch es nach Spekulatius und Marzipan. Es kam vor, dass im einen Haus aus den geöffneten Fenstern ein festliches Stille Nacht zu hören war, während nebenan bei der Silvesterparty gerade die Polonaise aus Blankenese getanzt wurde. Einmal zertrümmerten chinesische Raketen die Schokoladenhasen von Kindern, die gerade erst ihr Osternest entdeckt hatten. Ein anderes Mal prügelten sich Karnevalisten mit Mai-Demonstranten, weil diese das Karnevalslied mit dem Text Wir tanzen Rucki Zucki und drehen uns dabei um. Das Spielchen ist nicht dumm als eine Verhöhnung der manuellen Arbeit empfanden.

Inzwischen begingen die Menschen auch Aller-heiligen, den Tag des Baumes und den Welt-Tierschutztag, wann sie wollten. Baumschützer ketteten sich bei Weihnachtsfeiern an Nordmann-Tannen, Tierschützer protestierten gegen das Lied Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär, dann möchte ein Fischlein ich sein .

Klaus hatte sich das einfacher vorgestellt. Und wenn man einfach alle Tage zusammenwerfen würde, um an jedem Tag alle Tage gleichzeitig zu feiern?

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

