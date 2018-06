"Tatort"-Kritikerspiegel "Sie entjungfern gerade mein neues Handy"

Was wollen uns die Drehbuchautoren sagen?

Christian Buß: Die Vergangenheit ruht nicht – selbst wenn sie zwei Meter unter der Erde liegt. Bei Ausgrabungen an der Grenze zu Tschechien werden Hinweise zu einem Verbrechen aus der Zeit des Prager Frühlings gefunden. Leider fehlt diesem Historien-Tatort mit Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) die politische Tiefenschärfe. Über diese Erkenntnisse trösten auch die herrlich sarkastischen Dialoge nicht hinweg: "Bibi und Moritz, die heißen wie in Kinderbüchern."

Lars-Christian Daniels: In Zeiten, in denen so manch besorgter Historiker bereits die düsteren Wolken eines neuen Kalten Krieges aufziehen sieht, schlagen wir den Bogen zurück in die Zeit des Prager Frühlings. Wann, wenn nicht jetzt?

Kirstin Lopau: Die Widmung am Ende spricht für sich: "Zur Erinnerung an die Opfer auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs". Nach einer wahren Begebenheit und immer noch aktuell.

Kurt Sagatz: Der erste Todesfall ereignete sich 1968, zur Zeit des Prager Frühlings. Der zweite liegt in der Gegenwart. Die Verbindung zwischen ihnen stellt ausgerechnet die Grenze zwischen der Tschechischen Republik und Österreich dar. Der österreichische Autor Rupert Henning hat in seinem Tatort-Debüt, das auf einer wahren Begebenheit basiert, einen TV-Krimi der Extraklasse hingelegt.

Wie überzeugend sind die Kommissare?

Christian Buß: Beide Kommissare 6 Punkte

Lars-Christian Daniels: Eisner: 8 Punkte, Fellner: 6 Punkte

Kirstin Lopau: Bibi und Moritz ("Die heißen alle wie in irgendwelchen Kinderbüchern, ist Ihnen das schon mal aufgefallen?", fragt die Archäologin lakonisch): 9 Punkte

Kurt Sagatz: Die Schauspieler sind große Klasse: 9 Punkte

Was ist Ihre Lieblingsszene?

Christian Buß: Eine Gruppe gelangweilter Forensik-Studenten wird schlagartig wach und liefert Kommissar Eisner eine tadellose Analyse des Tathergangs. The kids are all right!

Lars-Christian Daniels: "Ich will so sagen..." – "Dann sag's." – "Ich hab's gesagt, hast du's gehört?" –"Wenn du's gesagt hast?" – "Ich hab's gesagt." – "Dann hab ich's gehört." Moritz Eisner und sein Vorgesetzter Ernst Rauter (Hubert Kramar) beim verbalen Infight. Köstlich!

Kirstin Lopau: Die Dialoge zwischen Bibi und Moritz sprühen vor Witz, da macht wirklich jeder Spaß. Auch der Neue im Team steht ihnen in nichts nach: "Manfred Schimpf. Klingt a bisserl wie a Imperativ." Das kleine Eifersuchtsdrama zwischen Moritz, dem man diese Gefühle gar nicht zugetraut hätte, und Bibi, als diese mit ihrer angeblichen "neuen Flamme" spricht, ist höchst erfrischend. Auch die Professorin aus der Archäologie ist amüsant und voller Wortwitz. Und schließlich Bibi, die das erste Mal an ihr neues Handy geht: "Grüß' Sie. Sie entjungfern gerade mein neues Handy, ich bin ganz aufgeregt." Dieses Team muss man einfach lieben.

Kurt Sagatz: Auch der Tatort aus Wien zieht nun die Assistenten-Karte. Manfred "Fredo" Schimpf (Thomas Stipsits) passt gut ins Team. Kostprobe: "Die Akten riechen nach Ärger mit einem Hauch Bürokratie", sagt der Neue und erwidert auf die Frage, ob er ein Komiker sei: "Nein, ein echter Schnüffler."

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kultur-Redakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort.



Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme.



Markus Ehrenberg ist Medienredakteur beim Tagesspiegel und schreibt dort regelmäßig über den Tatort



Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Was ist der peinlichste Moment?

Christian Buß: Bibi fällt reichlich ungeschickt in einen kalten Fluss – und lässt sich dann von einem feschen Journalisten retten und wärmen. So was hat die toughe Fellner nun wirklich nicht nötig.

Lars-Christian Daniels: Fellners übertrieben dramatisch inszenierter Sturz ins knietiefe Wasser der Thaya, die mitten im Hochsommer angeblich eiskalt durchs niederösterreichische Waldviertel fließt. Anschließend: Bibbern und Klagen in nassen Klamotten. Von der sonst so toughen Ex-Sitte-Ermittlerin hätte man größere Nehmerqualitäten erwartet.

Kirstin Lopau: Bibi antwortet auf die Frage, ob alles ok sei: "Na, aber alles ist nie ok." Doch, Bibi, dieser Tatort ist komplett ok!

Kurt Sagatz: Für peinliche Szenen blieb angesichts der Vielzahl geschliffener Dialoge kein Platz. Rührend: Kommissar Eisner ist eifersüchtig auf einen Journalisten, mit dem sich Kollegin Fellner angefreundet hat.

Ihre Gesamtwertung für die Folge?

Christian Buß: 4 Punkte

Lars-Christian Daniels: 5 Punkte – für mich der schwächste Wiener Tatort seit Jahren.

Kirstin Lopau: 9 Punkte

Kurt Sagatz: Wien ist das neue, offenbar sogar das bessere Münster: hintergründige Fälle, unterhaltsam dargebracht. Dafür 9 Punkte