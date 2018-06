Juergen Teller Hallo Deutschland!

Das Gebhards-Hotel in Göttingen ist Juergen Tellers Lieblingshotel. Weil es da das "beste deutsche Essen" gibt und die Bedienungen "supernett" sind. Wenn ein international erfolgreicher Modefotograf seine Nächte am liebsten in einem Hotel nahe einer mitteldeutschen Fußgängerzone verbringt, ist das vor allem der Verdienst von einem Verleger, den es weltweit kein zweites Mal gibt. In Göttingen ist die Welt zu Gast bei Gerhard Steidl: Martin Parr, Karl Lagerfeld, Nan Goldin, sie alle kehren regelmäßig bei ihm ein. Tellers Besuch in Bildern.