Deutschlandkarte Kleinplaneten

"Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel." Mit dieser Eselsbrücke kann man sich die Planeten unseres Sonnensystems leicht ins Gedächtnis rufen: Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter sind die Anfangsbuchstaben der Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Ein Merksatz für die Asteroiden in unserem Sonnensystem? Lieber nicht. Über 400.000 Kleinplaneten sind derzeit mit einer in Klammern gestellten Nummer katalogisiert, 19.000 tragen auch einen Namen. Wer einen unentdeckten Asteroiden erspäht, darf ihn benennen. Oft wird der Geburts- oder Wohnort des Entdeckers zum Namenspaten. Dass Ortschaften aus dem Südwesten häufiger namengebend sind, lässt sich unter anderem so erklären: Heidelberg hat eine astronomische Tradition, in Heppenheim steht eine beliebte Amateursternwarte, und Berge erleichtern das Beobachten von Himmelskörpern. Was die Karte auch verrät: Im All ist Berlin nicht bedeutender als Gau-Algesheim.

Quelle MPC; Recherche Hannah Lu Verse; Dank an Thomas Müller (MPE) und Lutz D. Schmadel (Uni Heidelberg)