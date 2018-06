Das Leben eines hart arbeitenden Milliardärs ist manchmal ein übler Albtraum. Wer denkt, 13 Trillionen Taler ließen einen selig schlafen, muss ein Tagträumer oder ein Tunichtgut sein. Überhaupt, schlafen. Wer schläft, sündigt nicht? Pah! Wenn ich das höre, stellen sich mir die Federn auf! Das kann sich nur ein nichtsnutziger Faulpelz ausgedacht haben! Wer schläft, arbeitet nicht, wer nicht arbeitet, verdient kein Geld. So ist das. Und wie soll man ruhig schlafen, wenn einem Diebsgesindel und Emporkömmlinge ständig nach dem mühsam Ersparten trachten? Das Beste am Schlafen ist, dass es nichts kostet. Außer eben Zeit. Und ein paar Kreuzer für meinen Muskattee. Der wird auch immer teurer. Genau wie die Morgenzeitung, die kostet jetzt schon wieder zehn Kreuzer mehr!

Heute Morgen musste ich eine Extrarunde durch den Park drehen, bis ich jemanden gefunden habe, der auf einer Bank saß und Zeitung las. Wie soll ich denn wissen, was in der Welt geschieht und wo es was zu verdienen gibt, wenn sich niemand mehr beim Zeitunglesen über die Schulter sehen lässt? Nicht auszudenken, wenn es irgendwann keine Zeitung mehr gäbe. Womit soll man Löcher in den Schuhen oder in der Jacke stopfen, womit sich in kalten Nächten zudecken? Schauderhaft!

Überhaupt wird alles immer teurer, wo soll das hinführen? Wenn es so weitergeht, bin ich in 175 Jahren, drei Wochen und vier Tagen bankrott. Stöhn! Und dann noch der tägliche Kampf mit schäbigen Schädlingen. Erst gestern hat eine Ratte meine Geldsäcke angeknabbert. Mein schönes Geld! Ich liebe es, wie ein Seehund hineinzuspringen und die Münzen in die Luft zu werfen, dass sie mir auf die Glatze prasseln! Seufz! Aber seit gestern plagt mich wieder meine Goldallergie. Einem armen, alten Mann bleibt einfach nichts erspart.

Manchmal fühle ich mich tatsächlich alt. Immer wieder zwicken irgendwelche Zipperlein. Heute Morgen habe ich sieben Minuten länger gebraucht, um eine Million in Talerscheinen zu zählen. Und dann habe ich die Kombination für meinen Geldspeicher erst beim zweiten Mal richtig eingegeben. Irgendwann vergesse ich noch, dass ich einen Geldspeicher habe. Aber noch stecke ich alle anderen in die Tasche!

Manchmal frage ich mich, wozu ich mich überhaupt abplage und mein ganzes Leben lang spare. Was passiert mit meinen geliebten Talerchen, wenn ich mal nicht mehr bin? Soll ich meinen hart erarbeiteten Notgroschen tatsächlich meinem nichtsnutzigen Neffen Donald oder Gustav vererben? Leichtfertig ist die Jugend mit dem Wort und bar jeden Sinnes für geschäftliche Dinge! Donald würde doch alles für sinnlose Spinnereien verjuxen oder es sich von Hallodris oder Haderlumpen abluchsen lassen. Und Gustav würde nur tumben Tand davon kaufen. Oder das Geld würde irgendwann verschimmeln, weil er vergisst, den Speicher zu lüften. Bei dem Gedanken wird mir ganz wunderlich zumute. Die einzige Chance, meine Taler zusammenzuhalten, ist wohl, gar nicht zu sterben.

Dagobert Duck, 67, ist die reichste Ente der Welt und der Onkel von Donald Duck. Sein immenses Barvermögen, das er unter anderem durch Schuheputzen und Goldschürfen verdient hat, hortet er in einem Geldspeicher in Entenhausen. Über seine Abenteuer, die ihn in aller Herren Länder führen, wird regelmäßig im "Lustigen Taschenbuch" berichtet

