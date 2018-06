Fernsehen Weltflucht-TV

Der erste Advent 2014 wird den Norwegern unvergessen bleiben. Das staatliche Fernsehen NRK stellte landauf, landab insgesamt 200 Chöre vor die Kameras und ließ sie die 899 Lieder des Gesangbuches der Norwegischen Kirche singen. Die Übertragung begann am Freitagmittag und endete am Sonntagabend. Da erklangen Stille natt, hellige natt und Barn Jesus i en krybbe lå und Krist er oppstanden, und wer wollte, konnte zu Hause einstimmen. Sechzig Stunden dauerte die Sendung, ein Marathon der Kehlen und Ohren, ein großer Erfolg. Die Norweger klebten an den Bildschirmen, wenn sie nicht gerade zur nächsten Kirche aufbrachen, um selber zu singen.

Der Zuspruch des Publikums war den Fernsehleuten weniger eine Überraschung als eine Bestätigung. Denn der NRK bringt seit fünf Jahren Sendungen, die sehr lange dauern und in denen sehr wenig geschieht. Sakte-TV nennen sie es, Langsamfernsehen; 2013 ist es in Norwegen zum Wort des Jahres gewählt worden.

Sakte-TV begann mit der Live-Übertragung einer Zugfahrt von Bergen nach Oslo (sieben Stunden), setzte sich fort in der minutt for minutt dokumentierten Passage eines Dampfers der Hurtigruten von Bergen nach Kirkenes (fünfeinhalb Tage) und erreichte Kultstatus spätestens mit 12 Stunden rund ums Lagerfeuer und 13 Stunden Wettstricken. Seit Norwegens bester Schachspieler Magnus Carlsen um die Weltmeisterschaft kämpft, ob nun als Herausforderer im indischen Chennai 2013 oder als Titelverteidiger im russischen Sotschi 2014, sind auch sechsstündige Schach-Übertragungen Quotenrenner. Jeder dritte der fünf Millionen Norweger verfolgte die zähen Manöver von Königen und Bauern. Der Bürgermeister von Oslo mahnte die städtischen Bediensteten, sie sollten überm Schachkucken das Arbeiten nicht vergessen.

Medien aus aller Welt berichten über die norwegische Medienwelt. Und ein Experte wie Espen Ytreberg, Professor für Medien und Kommunikation an der Universität Oslo, wird immer wieder gefragt, wie dieses Phänomen denn zu erklären sei.

Erstens, sagt er, sei das Sakte-TV "langsam und friedlich" im Gegensatz zum sonst "hektischen und kondensierten Fernsehausstoß". Zweitens widme es sich traditionellen Formen des Zeitvertreibs wie Handarbeit, Gesang und dem Leben in der Natur. Drittens sei es sehr modern, indem es das Internet einbeziehe. Die Sendungen würden von Websites flankiert. Auf Facebook und Twitter tauschten die Zuschauer untereinander ihre Empfindungen aus, so entstehe ein gesellschaftliches Ereignis.

Ist Sakte-TV ein Ausdruck von Weltflucht? "Man könnte das sagen" – er zögert. "Es hängt davon ab, wie Sie den Begriff verstehen. Im Norwegischen ist dieses Wort sehr negativ besetzt: weg von Dingen, denen man sich stellen müsste. Damit würde ich mich unwohl fühlen. Aber wenn man Weltflucht rein beschreibend versteht, weg vom Zeitgeschehen, hin zu Natur und Tradition, dann stimmt das schon." Und weil seine Landsleute bei allem ölbedingten Reichtum und aller Modernität immer noch sehr bodenständig seien, erkläre dies das Aufkommen des Langsamfernsehens ausgerechnet hier, an den Fjorden. Der Osloer Medienforscher Espen Ytreberg verweist auf den Münchner Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, der vor drei Jahrzehnten in seinen Norwegischen Anachronismen von hypermodernen Steinzeitmenschen gesprochen habe – das seien die Norweger bis heute.

Nun, ganz so hat Enzensberger es nicht gesagt. Aber auch schön: "Norwegens Uhren sind immer anders gegangen als die des Kontinents. Dieses Land ist das Reich der Ungleichzeitigkeit [...]. Was mich an dieser kleinen, peripheren Gesellschaft verblüfft, ist ein unbewußtes Kunststück, das ihr in den letzten 170 Jahren immer wieder gelungen ist: sie hinkt hinter der Zeit her und ist ihr zugleich voraus." Werden wir, insoweit Norwegen Deutschland voraus ist, nach dem Aus von Wetten, dass..? bald Langsamsendungen bekommen, über die wir die Welt vergessen? Espen Ytreberg sagt: "Vielleicht. Es ist sehr schwer, den Erfolg einer Fernsehsendung vorherzusagen." Jemand müsste es wohl mal ausprobieren.