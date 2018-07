Harald Martenstein Über Ideal und Wirklichkeit

Ich habe in einem Interview einen Satz des Schriftstellers Michael Kleeberg gelesen, der mein Leben verändert hat. Der Satz heißt: "Der Kapitalismus ist das Böse, und die armen Leute sind ganz lieb." Kleeberg vertritt die Ansicht, dass man große Teile der deutschen Literatur, wenn man sie einkocht wie eine Soße, auf diesen einen Satz reduzieren kann. Im Grunde müsste, das sage jetzt ich, auf 90 Prozent der deutschen Romane, Sachbücher und Erzählbände der gleiche Klappentext stehen: "In diesem Buch geht es darum, dass der Kapitalismus das Böse ist und die armen Leute ganz lieb sind."

Die Verlage müssten den Satz im Einzelfall höchstens ein bisschen ausschmücken. Der Autor oder die Autorin schildert höchst unterhaltsam, erzählt nachdenklich machend, analysiert messerscharf, enthüllt schonungslos, beweist endgültig, entfaltet ein facettenreiches Panorama darüber oder kommt zu dem überraschenden Schluss, dass der Kapitalismus das Böse ist und die armen Leute ganz lieb sind.

In den folgenden Wochen habe ich festgestellt, dass man auch die meisten Leitartikel, Reportagen, Politikerreden, Predigten, Filme und Talkshowbeiträge auf diesen Nenner bringen kann, dazu zahlreiche Liedtexte, bestimmt auch Opern und Musicals. Opern kenne ich nicht so. Sogar reiche Leute und etliche Kapitalisten stehen dieser Ansicht nahe, wie George Clooney und Bill Gates. Ich habe probehalber "Der Kapitalismus ist nicht das Böse" gegoogelt, man landet dann bei Friedrich Nietzsche und dem ZEIT-Herausgeber Josef Joffe, viel mehr habe ich nicht gefunden. In diversen Umfragen der letzten Jahre haben sich zwischen 50 und 70 Prozent der Deutschen für die Abschaffung des Kapitalismus ausgesprochen. Ähnliche Werte erreicht der Wunsch, abzunehmen. Etwa 50 Prozent der Deutschen wollen auch abnehmen. Es ist auffällig, dass beides, das Abnehmen und die Abschaffung des Kapitalismus, trotz dieser hohen Zustimmungsraten nicht gelingt. Es findet sich, auch und gerade im Kapitalismus, halt immer wieder etwas Leckeres im Kühlschrank, zum Beispiel Wachteleier. Oder man kauft etwas Hübsches, vielleicht sogar einen antikapitalistischen Roman mit Goldschnitt und Lesebändchen und lieben armen Leuten darin. Dadurch stärkt man natürlich den Kapitalismus. Es ist leider ein Teufelskreis.

Als Kapitalist würde ich versuchen, mich mit meinen Produkten auf die kapitalismuskritische Gemütslage von zwei Dritteln meiner Kundschaft einzustellen. Die Verleger und Künstler tun es schon. Auch die Möbelhersteller sind dabei und die Modebranche, man nennt dies Shabby Chic. Shabby heißt "schäbig". Möbel und Kleider müssen abgenutzt und billig aussehen, je mehr es an einen Flohmarktkauf in einem besonders üblen Slum erinnert, desto teurer ist es. In Berlin gibt es ein Hotel, in dem man im verratzten Wohnwagen schlafen kann, es erinnert an einen Trailerpark in den USA, natürlich mit mehr Hygiene und gut geheizt. Ich kann mir auch Armenrestaurants vorstellen, in denen Sterneköche aus Essensabfällen, die sie im Müll finden, super Menüs kochen, auf Wunsch fettarm oder vegan. Sarah Wiener könnte das machen.

Ein Problem besteht darin, dass es nach dem Kapitalismus, falls stimmt, was man so liest, keine armen Leute mehr gibt. Mit anderen Worten, es gibt dann niemanden mehr auf der Welt, der ganz lieb ist. Das Böse wird mit dem Reichtum logischerweise ebenfalls umverteilt, jeder kriegt eine Portion Bosheit. Das wird hart, vor allem im Straßenverkehr. Und wer sorgt dann für den Shabby Chic? Es werden völlig andere Romane.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

