Männer! Sixpacks mit Berstschutz

Blond, busig, bumsbereit. Ist die Sicht des Mannes auf Frauen wirklich so b-polar? Kaum hat das neue Jahr begonnen, ist die Stimmung mau, weil die junge Frau schon am Frühstückstisch jammert, dass der junge Mann in Frauen immer dasselbe sieht oder sucht, überall, aber am schlimmsten im Social Network! Wo hässliche junge Frauen gemobbt werden und dicke junge Frauen von niemandem gemocht. Ooooooch. Man ist versucht, darauf zu verweisen, dass zu Airbags aufgespritzte Hintern jedenfalls keine Männeridee sind, sondern girlieumjubelte weibliche Pop-PR. Lassen wir Uggs hier mal unerwähnt. Aber hat man schon mal einen Mann getroffen, der Lipgloss für sexy hielt? Würde er sich im Übrigen gar nicht trauen zu sagen. Wie kurz ist denn der Weg zwischen sexy und sexistisch, hallo?

Männer! Sind ja immer defensiv in solchen Diskussionen. Dazu haben sie keinen Grund. Wenn Männer sich mal damit beschäftigen würden, wie sie wahrgenommen werden, von Frauen oder der Welt, im und außerhalb vom Social Networking, dann käme die Diskussion in abgrundtiefe Gewässer. Neulich trieb ich mich in einem mehrstöckigen Buchladen herum, und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Frauen, Frauen, Frauen, auf allen Buchcovern, sagen wir, auf fast allen. Dominant. Es wird ja oft beklagt, dass Frauen auf Buchcovern wie im Social Networking oft blond und süß sind, was tatsächlich für die Roman-Abteilung zutrifft, und wenn nicht blond, so doch gelockt, jedenfalls gerüscht und immer mit aufreizendem Blick, auf was? Nicht auf Männer! Alles wegretuschiert, was Brusthaar hat. Hat ein Mann sich je darüber beklagt?

Das Männliche in der Welt der Buchcover wurde substituiert. Womit? In der Abteilung Roman sieht man viele Gartentüren. Gelegentlich Rosen (leider vertrocknet), oft Meer (hoch aufschäumend). Sogar Blaubeeren finden sich, aber Männer? Der Bestseller Shades of Grey, ein Roman, in dem ein gerissener Verführer auftaucht – verzichtet auf ein Bild dieses Sexwunders. Man sieht knurbschelige Blütenkelche. Selbst Louis Begleys Erinnerungen an eine Ehe – zeigt eine Frau, nicht mit Gatten, sondern auf Bank. Was sieht man auf einem Buchtitel, der nun wirklich unabweisbar von einem Mann handelt (Der 50-Jährige, der nach Indien fuhr ...) – einen Elefanten!

Natürlich gibt es in Buchhandlungen Männerbilder. Abteilung Geschichte. Immer noch viel Scholl-Latour. Wüllem zwo, mit Spreiz-Schnäuzer. Selbstredend den Dalai Lama. Auch in der Biografien-Abteilung – fast nur Typen: Niedecken, Nagano, Bruce. Muss ein Mann, um bildhaft zu werden, singen, dirigieren oder regieren? Wie schmal ist das denn gedacht? Arme Männer!

Männer, die als Männer der Abbildung wert erscheinen, gibt es, stecken aber meist in einer Rüstung. Inklusive Nasenpanzer. Sie treten in Heeresstärke auf, aber will man das als modernes Männerbild verstehen? Alternativ ist der Mann entblößt, also nackt. Aber mit Sixpacks gepolstert, bis zum Berstschutz. Bizepse wirken wie gestaut. Skandalös finde ich, dass der Mann als Sexobjekt oft fragmentiert wird. Man findet küssende Lippensegmente, Bauchausschnitte, wessen Zerstückelungsfantasien hier ausgetobt werden, also, möchte man doch gar nicht wissen.

Drei Darstellungen, die aus diesen trostlosen Männerimages herausragen – der dicke Jamie, fröhlich in seiner Küche. Zwei Herren, die am Strand entlangschlendern, aus großer Entfernung aufgenommen, ich kenne das Buch und weiß, dass es sich um Chaplin und Churchill handelt, hochdepressive Personen, nichts, wo man dabei sein will. Gerade mal ein hübsches Cover gab es, von einem Hans Rath. Literaturtechnisch ein B-Promi, aber man sieht zwei Typen an der Bar. Mit Martinis. Da würde man sich gerne dazusetzen, könnte aber stören.