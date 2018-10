Deutschlandkarte Migränefälle

Migräne äußert sich durch wiederkehrende, anfallartige Kopfschmerzen – das wissen die meisten. Dass auch Nackenschmerzen und Schwindel Migräne-Symptome sein können, ist weniger bekannt. In und um Weimar scheint man über die Nervenkrankheit besser aufgeklärt zu sein als im Rest der Republik. Darin sieht zumindest der Chefarzt der dortigen Klinik für Neurologie eine Erklärung dafür, dass in seiner Stadt die meisten Migränefälle pro Kopf gezählt wurden: Er halte viele Vorträge, trete im Fernsehen auf, das sensibilisiere die Bevölkerung, man komme daher schneller zu ihm. Nun gibt es auch anderswo Spezialkliniken, aber dennoch nicht so viele Fälle wie in Weimar. Denken die Einwohner der Universitätsstadt zu viel, finden sie zu wenig Schlaf? Auf jeden Fall haben Weimar und die Migräne eine lange gemeinsame Geschichte: Ottilie, eine Figur aus den Wahlverwandtschaften, die Ähnlichkeiten mit realen Frauen aus Goethes Weimarer Umfeld hat, leidet ebenfalls an anfallartigen Kopfschmerzen.