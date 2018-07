Der Sex-Appeal von Berufen unterliegt starken Schwankungen. Bis in die späten Achtziger galt beispielsweise der Pilot als äußerst aufregender Zeitgenosse: immer in Uniform, umweht vom Flair der weiten Welt. Heute, in Zeiten des Regionalen und Erdverbundenen, hat diese Berufsgruppe stark an Sex-Appeal eingebüßt. Was früher der Pilot war, ist heute der Urban-Gardening-Aktivist, bei dem man zudem nicht damit rechnen muss, dass er den Zumutungen seines Daseins mit einer Affäre mit einer Stewardess begegnet – wobei auch Stewardessen längst nicht mehr das sind, was sie einmal waren, samt ihren Freiflügen nach New York, Hongkong, Barbados, die als Urlaubsdestinationen ihrerseits an Appeal eingebüßt haben. Aber wir schweifen ab.

Kommt jetzt auch noch der Beruf des Models aus der Mode? Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Model Sarah Brandner für die Top-Tennisspielerin Ana Ivanović verlassen. Tiger Woods, dessen Eheende mit dem Model Elin Nordegren Boulevardlegende ist, ist seit zwei Jahren mit der Skirennläuferin Lindsey Vonn zusammen. Ex-Skispringer Sven Hannawald, zuvor mit Model Alena Gerber liiert, hat sich jetzt einer Fußballerin angeschlossen, einer gewissen Melissa Thiem, die in der zweiten Liga kickt. Ergibt ja auch Sinn, seinen Alltag mit Menschen zu teilen, die verstehen, was es braucht, um in einer Sache zu den Besten der Welt zu gehören. Und was es bedeutet, bei jeder Verletzung Angst davor zu haben, das, was man am besten kann, nicht mehr tun zu können.

Wie glücklich solche Verbindungen auch für uns Sportfans sein können, beweisen Christian Neureuther und Rosi Mittermaier, die ja einen weiteren Skirennläufer produzierten: Felix Neureuther, der jetzt seinerseits wieder mit einer Spitzen-Biathletin zusammen ist, was auf einen weiteren Wintersportler hinausläuft, sollte es zu einer Familiengründung kommen.

Die andere Frage ist, ob die Kreuzungen der Sportler untereinander die Sportfunktionäre begeistern werden: Bei Hannawald/Thiem könnte vielleicht ein sprungstarker Torwart herauskommen, bei Schweini und Ana läuft es mit Pech auf die obskure Sportart Tennisfußball hinaus. Und die Kreuzung aus einem Golfer und einer Skifahrerin klingt verdächtig nach der Randsportart Curling. Vielleicht hebt das ja die Stimmung des Präsidenten des Deutschen Curlingverbandes, der jüngst befürchtete, dem Sport drohe, wenn weiter Fördergelder gekürzt würden, ein "Rückfall in die Steinzeit".