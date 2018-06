BMW i8 Von A nach B

Man muss nur die Tür öffnen, schon bleiben Passanten und Radfahrer stehen, versammeln sich um das Auto. Sie machen sogar Fotos, denn: "Das sieht ja aus wie ein Raumschiff!" Wie lange Flügel schwenken die Türen nach oben, die Kinder lieben den Trick. Auf und zu, auf und zu.

Der BMW i8 ist kein normales Auto, er ist ein Sportwagen, aber ein halbwegs braver. Denn er fährt nicht nur mit Benzin, sondern gerade auch bei niedrigen Geschwindigkeiten mit Strom. Das gibt ihm die Kraft der zwei Antriebssysteme, man glaubt, die Haut flattere um den Schädel, so mächtig ist der Schub. Aber anders als etwa ein Lamborghini oder ein Ferrari, deren Motorengeräusche schon bei Tempo 50 an startende Düsenjäger erinnern, kommt der i8 dank des Elektromotors ganz leise um die Ecke. Ein Verfremdungseffekt, der vor allem auch solche Frauen fasziniert, die Sportwagen normalerweise hassen. Grund genug, mit dem i8 ganz lange und ganz leise durch die Straßen von Berlin zu schleichen. Wenn die Kinder nicht gerade wieder die Flügeltüren betätigen wollen, auf und zu, auf und zu.

Leider ist dann erstaunlich schnell die Batterie leer, der Verbrennungsmotor schaltet sich ein. Es röhrt von hinten, da, wo beim i8 der Benzinmotor sitzt und nur Platz für einen winzigen Kofferraum lässt. Viel mehr als ein Ladekabel passt da nicht rein; das mitgelieferte endet übrigens in einem gewöhnlichen Haushaltsstecker. Und jetzt finden Sie auf den Straßen von Berlin-Mitte mal eine passende Steckdose. Ein Freund meinte, es gebe eine am Rosenthaler Platz, da hätten Bekannte in den neunziger Jahren nachts ihre Anlage angeschlossen und spontane Partys gefeiert. Wir haben die Steckdose lange gesucht, sie scheint mit den illegalen Raves verschwunden zu sein.

Schließlich ließ uns ein Nachbar, ein sogenannter Schrauber, in seiner Garage die Batterien auftanken. Er selbst hat dort zwei Maserati und einen Porsche stehen, alles Oldtimer. "Wie beim Lamborghini Countach", schwärmte der Experte beim Einsteigen. "Man rutscht über den breiten Schweller und lässt sich in den Sitz gleiten." Dann machte er die Flügeltür zu. Und – mit einem nur mühsam versteckten Grinsen – wieder auf und zu, auf und zu.

Technische Daten



Motorbauart: Plug-in-Hybrid, Systemleistung: 266 kW (362 PS), Beschleunigung (0–100 km/h): 4,4 s, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, CO2-Emission: 49 g/km, Durchschnittsverbrauch: 2,1 Liter, Basispreis: 126.000 Euro

Tobias Timm ist Redakteur im Feuilleton der ZEIT