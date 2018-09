Harald Martenstein Über Propaganda

Viele Leute wundern sich darüber, dass Pegida ausgerechnet in Dresden so großen Zulauf hat. Pegida kämpft gegen die angebliche Islamisierung des Abendlands. Aber in Sachsen leben doch fast keine Muslime! In Sachsen sind, außer an Universitäten, Ausländer jeglicher Art etwa so häufig anzutreffen wie Weinlokale in Saudi-Arabien. Da könnte man genauso gut an jedem Montag in Saudi-Arabien gegen die drohende Alkoholisierung des Morgenlands demonstrieren.

Andererseits – manche Menschen haben auch Angst vor einer Invasion von Außerirdischen. Obwohl sie wahrscheinlich noch seltener einen Außerirdischen gesehen haben als die Pegida-Leute einen Muslim.

Die Journalisten müssen sich in letzter Zeit viel Kritik anhören. In Dresden skandieren sie: "Lügenpresse!"

Und dann erscheint in mehreren deutschen Zeitungen eine Karikatur. Sie zeigt Pegida-Demonstranten, die "Lügenpresse!" rufen. Daneben stehen zwei maskierte Terroristen mit Gewehren, hinter den Terroristen sieht man die Eingangstür von Charlie Hebdo. Die Terroristen rufen: "Die reden nur! Wir tun was!!" Ich finde, diese Karikatur bestätigt in gewisser Weise die Vorwürfe der Pegida-Leute. Es ist bösartig und unfair, Demonstranten, egal, wie bescheuert ihre Parolen auch sein mögen, in die Nähe von Massenmördern zu rücken. Der Anschlag gegen die Pariser Journalisten war ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Und von genau dieser Freiheit machen ja auch die Dresdner Demonstranten Gebrauch. Die Meinungsfreiheit gilt auch für dumme, aggressive oder abseitige Meinungen – muss man so eine Selbstverständlichkeit wirklich aussprechen? Ausgerechnet nach den Anschlägen in Paris?

Die Antwort auf den "Lügenpresse"-Vorwurf kann nicht darin bestehen, dass die Presse ihrerseits in den Hass- und Propagandamodus schaltet. Ich finde, Journalisten sollten generell keine Propaganda machen, auch nicht Propaganda für eine, ihrer Ansicht nach, gute Sache. Wenn man Leute kritisiert, muss man erst einmal deren Position darstellen, und zwar wahrheitsgemäß. Da sollte man fair sein. Danach kann man die Position zerpflücken. In den letzten Wochen habe ich gefühlte hundert Berichte gelesen, in denen den Demonstranten Ausländerhass oder Nähe zu Nazi-Ideen vorgeworfen wird. Vielleicht sind die so, ich war nicht in Dresden und weiß es nicht. Nicht immer werden diese Vorwürfe mit Zitaten belegt – das ist doch eigentlich eine journalistische Grundregel, oder? Man sollte auch solche Leute fair behandeln, deren Meinungen man nicht teilt. Diese Tugend ist im deutschen Journalismus leider schwach entwickelt, und jawohl, auch ich habe gesündigt.

Ich mag Pegida nicht, aber ich habe auch die Nase voll von diesen rituellen, moraltriefenden Pegida-Distanzierungs-Artikeln. Ein Reporter sollte versuchen, seinem Thema gerecht zu werden, egal, was es ist. Die beste Reportage, die ich kenne, heißt Kaltblütig, eigentlich ist es eine Mischung aus Reportage und Roman. Truman Capote hat das Porträt zweier Mörder geschrieben. Capote ging es darum, ihre Tat begreiflich zu machen. War das Kumpanei? Nein.

Wenn ich als Reporter zu einer Demonstration mit ein paar Tausend Teilnehmern gehe, egal, zu welchem Thema, dann werde ich meistens Personen treffen, die irres Zeug faseln, und andere Personen, die vernünftiger sind. In meiner Reportage sollte ich, falls es mir um die Wahrheit geht, beide Typen vorkommen lassen. Falls es mir aber nicht um die Wahrheit geht, habe ich den falschen Beruf ergriffen.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

