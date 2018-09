Ich habe einen Traum Iris von Arnim

Es ist 1951, ich bin sechs Jahre alt. Mein Vater, mein Bruder und ich leben in einer Sozialwohnung in Hannover, drei Zimmer. In den umliegenden Straßen sind die Verwüstungen des Krieges noch allgegenwärtig. Mein Vater und mein Bruder schlafen im Esszimmer, ich im Wohnzimmer. Im dritten Raum wohnt die Frau, die uns Kinder versorgt. Wir sind Flüchtlinge, mein Vater ist ein gebrochener Mann. Er hat alles verloren, seinen Besitz, das Schloss in Schlesien, seine junge Frau. Meine Mutter ist gestorben, als ich drei war. Ich habe keine Erinnerung an sie, aber in meiner Vorstellung ist sie sehr lebendig. Erzählungen und alte Fotos setze ich zu einem Traumbild zusammen: Meine Mami ist wunderschön, temperamentvoll, charmant; sie ist alles, was mein Vater nicht ist. Er ist mir peinlich, dieser kriegsversehrte Mann, der auf einem Auge blind ist. Die Tagträume von meiner Mutter sind so viel schöner als der Alltag mit meinem Vater.

Ich verstehe ihn nicht. Wir Arnims seien etwas Besonderes, sagt er uns Kindern ständig. Aber in der Realität sind wir arme Schlucker, und ich bin eine der Schlechtesten in der Schule. Alles ist irgendwie verquer.

Als ich später, mit Anfang zwanzig, von den Dichtern, Schriftstellern und Politikern erfahre, die unseren Nachnamen trugen, bekommt er auch für mich eine besondere Bedeutung. Dieses großen Namens wert zu sein – das wird zu meinem Lebensthema. Vielleicht möchte ich auch dem schönen Hirngespinst, das meine Mutter ist, gerecht werden. Ich träume davon, etwas Besonderes zu schaffen. Was genau, kann ich anfangs nicht sagen. Und wenn es der beste Apfelstrudel der Welt wäre, ganz egal!

Ich probiere mich in verschiedenen Berufen aus, als Fotografin und Journalistin, arbeite in der Werbung, der Musikbranche. Jedes Mal ist der Start verheißungsvoll, ich kann mich offenbar gut verkaufen. Aber jedes Mal werde ich nach kurzer Zeit entlassen. Mir fehlen Akribie, Durchhaltevermögen, auch das Talent. Ich bin haltlos, ohne Lebensplan. Das ändert sich erst mit meinem schweren Autounfall.

Ich bin Mitte zwanzig und verbringe über drei Jahre hinweg immer wieder ganze Monate im Krankenhaus. Zwischendurch sitze ich in meiner WG auf dem Flokati, rauche einen Joint und höre die Stones. Irgendwann wirft mir ein Freund ein Bündel Wolle zu, und ich beginne zu stricken. Aus diesem Anfang hat sich das Unternehmen entwickelt, das ich heute leite. Durch den Albtraum meines Unfalls habe ich meinen Platz in der Welt gefunden.

Nun werde ich siebzig und träume davon, loslassen zu lernen: meinem Sohn die Firma zu überlassen, mit meinem Cabrio über Land zu fahren und alte Freunde zu besuchen. Ein großes Versäumnis meines Lebens ist, dass ich es nicht geschafft habe, eine klassische Familie zu gründen – den Vater meines Sohnes habe ich kurz vor dessen Geburt verlassen. Einen Partner zu finden, der an mich glaubt und es mit mir aushält, ist mir nicht gelungen. Man kann wohl nicht alles haben im Leben.

Iris von Arnim, 69, wurde durch ihre Strickkollektionen zu einer der erfolgreichsten Mode-Designerinnen in Deutschland. 1945 wurde sie in Berbisdorf in Schlesien (heute: Dziwiszów in Polen) geboren. 1976 eröffnete sie ihre erste Boutique in Hamburg und wurde in den achtziger Jahren als "Cashmere Queen" bekannt. Inzwischen beliefert sie rund 200 Geschäfte weltweit

