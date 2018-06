Das bewegte Leben Heiner Lauterbachs ist von niemandem so gut dokumentiert worden wie von ihm selbst. Der Schauspieler, der seine Karriere in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts beim Schulmädchenreport begann, startete seine Lebensbeichte 2010 mit dem Bekenntnis, er habe Nichts ausgelassen – so der Titel seines ersten Buches. 2013 schilderte er seine Bekehrung zum enthaltsamen Sportfanatiker in der Reueschrift Man lebt nur zweimal. Jetzt hat er seinen autobiografischen Zyklus mit der triumphierenden Feststellung Forever fit zur Trilogie gekrönt. Zu diesem bewegenden Thema veröffentlichte er bereits vor zwei Jahren eine DVD mit Turnanleitungen, die in den Kundenrezensionen von Amazon sehr positiv beurteilt wurde – mit einer kleinen Einschränkung, den Auftritt von Lauterbachs Ehefrau Viktoria betreffend, die in besagtem Video offenbar die Fitness ihres Gatten über den grünen Klee lobt: "Frau Lauterbach hätte mich beinahe vom Kauf abgehalten", schreibt Leserin Marga M. unter der Überschrift "Wow! alter Mann, Hut ab ...".

Wer ist diese Ehefrau, der man den Stolz auf ihren prächtig erhaltenen oder prächtig wiederhergestellten Gatten nicht gönnt? Vor Kurzem konnte man sie in der NDR Talkshow besichtigen. Auch sie ist prächtig erhalten, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie zu ihrem strahlenden Zustand nicht über Umwege oder Abwege gelangte. "Ich hab schon immer Sport gemacht und hab den Heiner dahin erzogen", erklärte sie. Offenbar hat sie den Heiner so gut untergeordnet, dass er in der Show sogar zugab, auch in seinem Kleiderschrank gebe es "nur noch Sachen, die abgenommen sind von der Chefin". Wow, alter Mann, Hut ab!

Und nun zu euch, liebe Feministinnen: Was ist eigentlich gegen das Institut der Ehe einzuwenden, wenn sogar erklärte Machos wie Lauterbach ihre Frau als Chefin bezeichnen und sich von ihr bis in kleinste Details der Lebensführung hineinregieren lassen? Wahrscheinlich doch nur, dass selbst in diesem Fall der in segensreiche Unmündigkeit gezwungene Mann die öffentliche Figur bleibt, während Mutti im Hintergrund die Strippen zieht. Andererseits muss das so nicht bleiben. Wir rufen hiermit den NDR zum Start der Talentshow Deutschland sucht die Superchefin auf, worin die dominantesten Ehefrauen der Republik ihre bestdressierten Männer vorführen. In der Jury sollte unbedingt auch Angela Merkel sitzen.