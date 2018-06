Die großen Fragen der Liebe Wie lange geht das Doppelleben gut?

Die Frage: Christoph ist Anfang 30 und hat mit Kathrin eine einjährige Tochter. Das Paar heiratete vor der Geburt in eher sachlicher Stimmung, bald verschlechterte sich das Sexleben. Christoph erlebt Kathrin nicht mehr als attraktiv, umso mehr aber eine neue Arbeitskollegin, Jana. Auf einer Dienstreise mit ihr begann Christophs Doppelleben. Ausreden verschleiern die Affäre, die allmählich intensiver wird. Christoph meint sogar mehr Gemeinsamkeiten mit Jana zu entdecken als mit seiner Ehefrau. Gleichzeitig hängt er an Kathrin und dem Kind. Jetzt hat Jana gesagt, dass sie in der Beziehung zu Christoph keine Zukunft sieht und einem anderen Mann eine Chance geben wird, wenn er sich nicht für sie entscheidet. Christoph ist verzweifelt: Warum nur hat er sie nicht früher kennengelernt?

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Es gibt keine glatte Lösung für diesen klassischen Konflikt. Das kleinere Übel scheint mir darin zu liegen, dass Christoph aufhört, sich gegenüber Kathrin auszuschweigen, was den Verlust der Erotik angeht. Er hat es sich durch sein Verhältnis noch schwerer gemacht, darauf zu bestehen, dass eine Partnerschaft ein gemeinsames Unternehmen ist und Probleme auch zusammen angegangen werden. Was die Beziehung zu Jana betrifft, nimmt in solchen Phasen der Entscheidungsdruck oft so überhand, dass alle liebevollen Pausen schwinden und es hilfreich ist, sich erst einmal gegen den Entscheidungsdruck zu entscheiden. Wenn Jana einem anderen eine Chance geben will, sollte sie das tun; Christoph müsste klären, warum sie ihm das ankündigt.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Unbewusste Rituale in der Liebe" ist bei Klett-Cotta erschienen.

