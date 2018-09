Ich habe einen Traum Alexander Gerst

In der Schwerelosigkeit schlafe ich nicht so tief wie auf der Erde. Mir war nie ganz klar, warum. Ich denke, es hat damit zu tun, dass ich mich nicht umdrehen kann und man beim Umdrehen auch die Muskeln und Sehnen dehnt und lockert. Das konnte ich nicht, wenn ich frei schwebend in meinem Schlafsack an der Wand hing. Gegen Ende der Mission habe ich in meiner Schlafkabine immer mehr Gummibänder gespannt, damit ich auch mal die Arme über den Kopf nehmen oder die Knie anziehen konnte. Ab und zu habe ich mich sogar bei dem Versuch ertappt, mich auf die Seite zu legen. Aber das hat nie so richtig funktioniert.

Was im Weltraum fehlt, ist nicht das Oben und Unten, sondern das Sich-Hingeben an die Schwere. Man kann sich nicht einfach ins Bett werfen und loslassen. Ich habe meistens eine halbe Stunde oder mehr zum Einschlafen gebraucht. Direkt vor sich hat man den Computer, an dem man noch E-Mails schreiben könnte. In der Raumstation muss man sich sein eigenes Ritual des Zubettgehens erarbeiten, sich trennen von allem, was einen wach hält. In den ersten Nächten in meiner Schlafkabine habe ich mit Klebeband akribisch alle Leuchtdioden meines Computers lichtundurchlässig abgeklebt.

Obwohl in der Umlaufbahn der ISS alle 90 Minuten die Sonne auf- oder untergeht, haben wir mit dem Tag-und-Nacht-Rhythmus kaum Schwierigkeiten. Man entkoppelt das Schlafen vom Sonnenlicht. Wir leben nach der Standardzeit UTC und haben einen normalen Tagesablauf, so wie auf der Erde. Wir stehen morgens um sechs auf, haben eine Besprechung mit der Bodenkontrolle, arbeiten zwölf, dreizehn Stunden. Und gehen dann gegen zehn Uhr abends wieder schlafen. An diesen Rhythmus gewöhnt man sich, egal, ob es draußen hell oder dunkel ist. Dennoch haben wir die Fensterabdeckungen unbewusst meist dann geschlossen, wenn gerade orbitale Dunkelheit herrschte. Und ich habe mich gefreut, wenn ich beim Zähneputzen nach dem Aufwachen die Sonne sah. Weil dann ein bisschen das Gefühl aufkommt, das man als Erdling gewohnt ist.

Gesundheitlich war das halbe Jahr im Weltraum kein Problem. Ich habe Muskelmasse aufgebaut, meine Knochenmasse ist fast dieselbe geblieben, keine Schäden an den Augen; all die Dinge, die man bei längeren Aufenthalten im All befürchtet, blieben aus. Ich bin zuversichtlich, dass das auch für längere Zeit gehen würde, zum Beispiel bei einem Flug zum Mars.

Der Gedanke, selbst einmal ins All zu fliegen, war für mich immer das Größte, doch schon aus statistischen Gründen dachte ich, dass ich niemals Astronaut werden würde. Trotzdem hat sich dieser Traum bei mir so verfestigt, dass ich mir irgendwann sagte: Einmal im Leben möchte ich mich bewerben. Ich finde, jeder ist es sich schuldig, seinem Traum mindestens einmal eine Chance zu geben. Einmal zu sagen: Vielleicht werde ich abgelehnt, aber dann hab ich’s wenigstens probiert. Hätte es nicht geklappt, wäre ich jetzt vielleicht ein glücklicher Vulkanforscher irgendwo in Alaska. Und manchmal denke ich immer noch, dass ich eines Morgens aufwachen werde und meine Zeit im All doch nur ein Traum war.

Alexander Gerst, 38, wurde in Künzelsau geboren. Im Jahr 2009 wurde der Geophysiker aus mehr als 8.000 Kandidaten von der europäischen Weltraumorganisation Esa für das Astronautenkorps ausgewählt. Von Mai bis November 2014 verbrachte er 166 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS

