Anne Ratte-Polle Verliebt in Man Ray

Eine Diebin kommt in einen kleinen Nachtclub, getarnt als Sängerin mit grünem Haar. Sie verliebt sich in Man Ray, der zufällig an der Bar sitzt und auch ein Auge auf sie geworfen hat. Sie stiehlt ihm seine Zigaretten – ihr dreißig Jahre älteres Alter Ego aus einem Paralleluniversum der Zukunft erwischt sie dabei. Aber bevor es zum Eklat kommt, fliehen die beiden Frauen mit wehendem Haar, grün und weiß, reitend in den Sonnenaufgang.

Anne Ratte-Polle Die Schauspielerin Anne Ratte-Polle, 40, ist auf der Berlinale zweimal vertreten: In Carolina Hellsgårds Wanja und in dem Mystery-Drama Sibylle

Das wäre das Resultat, wenn ich einige Rollen, von denen ich träume, in einer Geschichte zusammenbringen würde. Neulich bin ich in einem Artikel auf Marchesa Luisa Casati gestoßen. Mit zwei Geparden anstelle von Hunden ging sie spazieren. Das Verschwenderische in ihrer Persönlichkeit interessiert mich. Als Kind habe ich reiten gelernt, und deshalb ist es ein Traum von mir, mal in einem Western zu spielen. Mit Staub und Revolverdonner – das wäre herrlich! Eine Idee für eine Traumserie kam mir neulich durch den Film Schilf von Claudia Lehmann. Es ist eine Serie über Paralleluniversen. Ich stelle es mir lustig vor, wenn man sich in einen Mann verliebt, den man immer langweilig fand. Dann stellt man fest: Das ist gar nicht derselbe Mann, sondern er kommt aus einer Parallelwelt, einer anderen Wirklichkeit.

Ich bekomme immer Material vom Regisseur, ein Drehbuch oder ein Theaterstück. Dann vertiefe ich mich hinein, mache es mir zu eigen. Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, was meine eigenen Ideen waren. Also entschied ich mich, das Ganze umzudrehen und mir für mein Leben mein eigenes Material zu suchen. Ich nahm mir eine größere Wohnung, in der meine Gedanken mehr Raum hatten. Seitdem entstehen schöne Ideen. Es macht Spaß, sich seine Träume zu erfüllen.

