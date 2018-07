Von A nach B Am Wendepunkt

Es gibt einen Punkt auf jeder Strecke, da muss man entscheiden, ob man weiterwill oder nicht. Im Alltag beachtet man ihn selten, man fährt einfach ins Büro. Aber im Urlaub gibt es neben Ausschlafen, Sonne und Meerluft einen weiteren Luxus: die Freiheit, etwas sein zu lassen. Von ihr machen wir fünf Kilometer hinter Morro Jable Gebrauch, wo unser wackerer kleiner Mietwagen sich nach Kräften über die unbefestigte Geröllpiste müht. Nichts klappert, Sitze bequem, Klimaanlage tadellos. Doch wir überlegen: Wenn wir weiter in diesem Tempo vorankommen, brauchen wir noch etwa zwei Stunden durch die graubraune Vulkanlandschaft, bis wir zum Faro de Jandia gelangen, dem Leuchtturm an der Südspitze von Fuerteventura. Und zwei Stunden retour. Dafür ist der Hyundai i20 nicht gemacht. Wir sind es auch nicht.

Voraussetzung für eine klassische Urlaubsinselrundfahrt ist grundsätzlich ein Gemütszustand des absichtslosen Unterwegsseins. Ein erweiterter Begriff von Ziel und Entfernung. Fahrtwind am offenen Fenster, lustige Sender im Radio, die Landkarte in Papierform (!). Dann fühlt sich jede Straße an wie der Highway 1 in Kalifornien. Die Preise an den Tankstellen haben tatsächlich eine Null vorm Komma. So weit und unbewohnt ist die Landschaft, dass Ridley Scott hier für seinen Moses-Monumentalfilm Exodus die Hebräer durch die Wüste schicken konnte. Ein Abschnitt unseres Ausflugs allerdings scheint zutiefst europäisch: die neue Autobahn, die einfach irgendwo beginnt und irgendwo endet.

Eigentlich wollten wir unterwegs auch noch zur verfallenen, auf der Insel legendären Villa Winter, erbaut von einem deutschen Ingenieur, um den sich bis heute Gerüchte ranken. War das Anwesen ein Brückenkopf der Nazis auf den Kanaren? Wollte Winter einen U-Boot-Hafen anlegen? Wofür die Landebahn, deren Überreste man heute noch sehen kann? Doch leider ist unser investigativer Drive zum Erliegen gekommen. Wir waren ja schon im Salzmuseum und im Windmühlenmuseum. Es gibt fast so viele Ziegen wie Einwohner auf der Insel, lesen wir im Reiseführer. Der Käse soll außerordentlich sein. Es gibt ein neues Käsemuseum. Das schauen wir uns auch noch an. Morgen vielleicht.

Technische Daten



Motorbauart: Benzinmotor, Leistung: 63 kW (86 PS), Beschleunigung (0–100 km/h): 12,7 s, Höchstgeschwindigkeit: 168 km/h, CO2-Emission: 114 g/km, Durchschnittsverbrauch: 4,9 Liter, Basispreis: 11.650 Euro

Margit Stoffels ist Mitarbeiterin beim ZEITmagazin