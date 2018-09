Marie Bäumer "Wir leben in einer extremen Welt"

ZEITmagazin: Frau Bäumer, Sie haben einmal gesagt, dass Sie in Ihrer Familie diejenige sind, die sich wahrscheinlich die meisten Träume erfüllt hat. Welche Träume waren das?

Marie Bäumer 45, ist Jurypräsidentin für den deutsch-französischen Preis "Dialogue en Perspective", der auf der Berlinale in der Sektion "Perspektive Deutsches Kino" vergeben wird

Marie Bäumer: Träume und Visionen sind für mich der entscheidende Motor im Leben. Ich habe meistens mehrere Träume gleichzeitig, und viele habe ich mir tatsächlich erfüllt: Schon als ganz kleines Kind wollte ich einen Esel oder ein Pferd haben, mit zehn habe ich das irgendwie erreicht. In diesem Alter habe ich ein Buch gelesen, das in der Camargue spielte, und danach wollte ich unbedingt dorthin. Mit 17 habe ich dann dort eine Radtour gemacht. Seitdem habe ich davon geträumt, nach Frankreich zu ziehen, was ich mit 34 auch getan habe.

ZEITmagazin: War es nicht auch ein Traum, Schauspielerin zu werden?

Bäumer: Ja. Seit ich mit sieben, acht Jahren im KinoPippi Langstrumpf und andere Filme gesehen habe, wusste ich: Da will ich irgendwie hin.

ZEITmagazin: Sie scheinen ja Ihre Träume recht konsequent umzusetzen.

Bäumer: Ich habe mal ein Buch von einem Manager einer großen Firma gelesen, der seine Angestellten immer nach ihren Träumen gefragt hat. Viele antworteten ihm: eine Weltreise! Aber die meisten sagten auch, dass sie dazu nicht genug Geld hätten. Er war der Meinung, wenn man darauf spart, so viel Geld zu haben, wie man glaubt, dafür zu brauchen – dann wird man diese Reise nie machen. Ich glaube, er hat recht. Ganz ohne Risiko geht es nicht, man muss einfach irgendwann sagen: Ich mach das jetzt, ich geh los. Träume scheinen immer erst mal unvorstellbar groß und unrealisierbar.

ZEITmagazin: Wozu würden Sie momentan am liebsten sagen "Ich mach das jetzt!"?

Bäumer: Mich würde es reizen, eine Rolle zu spielen, die ich gemeinsam mit einem sehr engen französischen Freund von mir entwickelt habe, der kurz vor Weihnachten an Krebs gestorben ist. Unsere Idee war, ein Roadmovie zu drehen über eine Europäerin, die unbeschwert durch die USA reisen will, dort aber an die Gesetzesgrenze stößt. Bis hin zu einer Katastrophe. Ein Film, der mit Optimismus, Leichtigkeit und Welteroberungsgefühl beginnt, in eine düstere, dramatische Richtung abdriftet und dabei den amerikanischen Polizeistaat beleuchtet. Ich würde auch gern mal eine Frau spielen, die in einen Rachefeldzug zieht, also aufgrund irgendeiner Traumatisierung Amok läuft.

ZEITmagazin: Klingt nach einem recht blutigen Film.

Bäumer: Durchaus. Aber vor allem wäre es eine Rolle, in der man die Komplexität des Menschen sieht: jemand, der die subtile Gewalt, die ihm angetan wurde, in eine archaische umwandelt. Und am Ende die Erkenntnis hat, dass das alles nichts geändert hat.

ZEITmagazin: Warum interessiert Sie die Gewalt?

Bäumer: Ich finde ihre Wucht spannend. Und ihre möglichen schweren Konsequenzen. Dann aber auch die Verletzlichkeit der Täter zu zeigen – ihre Not und deren Ursprung. Widersprüche und das Extreme zu zeigen, das ist für mich Kino. Es bietet die Möglichkeit, den Deckel hochzuheben und genau hinzusehen. Und wir leben in einer extremen Welt.

ZEITmagazin: Wann haben Sie diese Wucht zuletzt im Kino gespürt?

Bäumer: In dem Film Blau ist eine warme Farbe von Abdellatif Kechiche, der auf seine Art sehr radikal war. Die Kriegerin von David Wnendt, ein schonungsloser Film über eine junge Rechtsradikale. Die Dardenne-Brüder mag ich sehr in ihrer Unmittelbarkeit. Oder Der Geschmack von Rost und Knochen von Jacques Audiard, eine schroffe Liebesgeschichte. Für einen Stoff, wie er mir vorschwebt, würde ich gerne mit diesen Regisseuren zusammenarbeiten.



