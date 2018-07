Mišel Matičević "Für Kubrick wäre ich durch den Ärmelkanal geschwommen"

Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit Stanley Kubrick zu drehen. Meinen ersten Kubrick-Film habe ich mit elf Jahren gesehen: Shining. Danach war ich fast traumatisiert. Ich finde es unglaublich, wie er es geschafft hat, den Horror körperlich spürbar zu machen. Er braucht dafür weder Zombies noch Gemetzel, ihm reichen schon die Geräusche, die das Dreirad des kleinen Jungen macht, wenn es durch die Hotelgänge abwechselnd über Teppich oder Parkett fährt. Ich schaue diesen Film ungern abends, weil ich danach nicht mal mehr von der Couch bis zur Toilette laufen möchte.

Mišel Matičević 44, ist als Nächstes in der Serie Schuld nach Ferdinand von Schirach zu sehen, die ab dem 20. Februar im ZDF läuft

Kubrick ist für mich ein Visionär. Das ist vor allem in 2001: Odyssee im Weltraum zu erkennen: In dem Film denkt und redet der Supercomputer HAL 9000 – und Kubrick hat 2001 vor fast 50 Jahren gedreht. Er war der Zeit voraus, und mit einem Mann, der so intelligent ist, kann das Arbeiten nur Spaß machen. In dem Bonusmaterial auf der Shining-DVD erzählt Jack Nicholson, wie Kubrick mit Schauspielern umgegangen ist. Er war ruhig und zielstrebig. Das mag ich. Dem Regisseur Dominik Graf zum Beispiel folge ich gerne, weil ich weiß: Er hat seine Vision. Kubrick soll auch gefühlvoll gewesen sein. Schauspieler sind sensibel, und wenn ein Regisseur dafür die Antennen hat, ist das ein Geschenk. Kubrick konnte aber wohl auch unangenehm werden, vielleicht, um von den Darstellern zu bekommen, was er wollte. Wenn Regisseure das klug machen und uns damit überlisten können, ist das legitim, wenn auch nicht angenehm.

Als er 1999 starb, war das für mich ein Schock. Ich hatte immer gedacht: Mit dem Kubrick – irgendwann schaffe ich das. Es gibt auch heute Regisseure, mit denen ich gern arbeiten würde, wie Ridley Scott oder Christopher Nolan. Aber für Kubrick wäre ich durch den Ärmelkanal nach London geschwommen.