Udo Kier Ich und mein lebensgroßes Plastikpferd

Als ich jung war, hatte ich diesen Drang, aus dem armen Milieu auszubrechen. Neben meiner Schule in Köln-Mülheim stand eine Kirche. Da war dieser Prunk, den man genießen durfte – Gold, schöne Glasfenster, der Geruch von Weihrauch. Ich wurde Messdiener und mit meiner klaren Stimme Vorsänger. Ich wollte immer schon nach vorne.

Udo Kier wird auf der Berlinale für sein Lebenswerk mit dem Special Teddy Award ausgezeichnet. Von März an ist er in der ORF-Serie Altes Geld zu sehen

Man sollte seinen Träumen nicht hinterherrennen. Ich würde gerne mal mit David Lynch arbeiten – das sagte ich ihm so aber nicht, als wir mal bei einem gemeinsamen Abendessen mit Isabella Rossellini saßen. Stellen Sie sich mal vor, er würde erwidern: "Wer nicht?" Das wär ja schön unangenehm!

Vor zwanzig, dreißig Jahren war Arthur Rimbaud, der große französische Dichter, noch eine Traumrolle für mich. Später wurde die Rolle in Die Affäre von Rimbaud und Verlaine dann mit Leonardo DiCaprio besetzt. Ich hätte auch gerne mit Robert De Niro oder Marlon Brando gearbeitet, weil beide die bis dahin bekannten Schauspielgesetze durchbrochen haben.

Eine Familienserie, die ohne Technik auskommt, müsste mal erfunden werden – ohne Telefon, Fernseher, Radio oder Kaffeemaschine. Ein anderes Traumprojekt wäre eine Neuverfilmung von Frankenstein, mit Pamela Anderson als Assistentin. Als Rotkäppchen gekleidet, pflückt sie in den Thüringer Wäldern, wo ich eine ehemalige Schule besitze, Pilze. Sie bewegt sich in Slow Motion – wie in Baywatch.

Ich lebe heute die meiste Zeit in Palm Springs. Ich habe eine kleine Ranch, ein lebensgroßes Plastikpferd namens Max von Sydow und eine Scheune, eingerichtet mit Secondhandmöbeln. Ranch und Scheune sind meine Trauminseln. Die Sonne, die Wüste und die gewaltigen Berge – es ist wunderschön und beruhigend hier. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich sehr viel Glück gehabt. I’m just a lucky man.

