Harald Martenstein Über die Fortschritte der Spielwarenindustrie

Mein kleiner Sohn hat einen Pinguin der Marke VTech. Durch den Kauf dieses Pinguins ist mir klar geworden, welche Fortschritte die Spielwarenindustrie in den 20 Jahren gemacht hat, die seit meiner Primärvaterschaft verstrichen sind.

In meiner eigenen Kindheit gab es Puppen, die, wenn man ihnen auf den Bauch gedrückt hat, ein quäkendes Geräusch von sich gaben. Es hörte sich nach Blähungen an. Manche Puppen mussten auf den Kopf gestellt werden, nur dann quäkten sie. Ich habe jahrelang mit Puppen gespielt, pausbackigen, blonden Mädchenfiguren aus Plastik mit lolitahaftem Augenaufschlag. Meine Oma liebte Puppen, diese Liebe wollte sie mit mir teilen. Das ist ihr gelungen. Bis heute besitze ich eine dieser Puppen, sie heißt Gretel und ist völlig zerfleddert. Legt sie zu mir ins Grab.

Natürlich habe ich als Knabe überprüft, wie Gretel zwischen den Beinen beschaffen ist. Jahrelang war ich der Überzeugung, dass Mädchen auf der Toilette nicht Pipi machen müssen, nicht auf meine Weise. Da war ja nichts. Was Mädchen auf der Toilette tun, musste etwas völlig anderes, Geheimnisvolles sein. Der Mann, der ich heute bin, ist durch das intensive Spielen mit Puppen entstanden. Heute sind viele der Ansicht, dass Jungs nicht mit typischem Jungsspielzeug aufwachsen sollten, damit sie keine klischeehaften Geschlechterrollen lernen. Jungs sollten mit Puppen spielen. Vorsicht – so etwas wie ich kommt am Ende dabei heraus.

Bei meinem großen Sohn waren die Spielzeuge bereits gesprächiger. Es gab Knöpfe, und wenn er auf den Knopf drückte, dann sagte das Spielzeug: "Ergib dich, und lass die Waffe fallen!" Mehr als drei, vier Sätze hatte das Spielzeug allerdings nicht drauf. Der Pinguin ist anders gestrickt. Er redet, ohne dass man einen Knopf drücken muss, und sein Repertoire ist so groß, dass er ohne Weiteres bei Maybrit Illner in der Talkshow sitzen könnte. Er liegt auf dem Boden und schweigt, eine Viertelstunde lang, und dann, wenn ich in der Küche stehe und mir ein Käsebrot mache, fragt er ohne erkennbaren Anlass: "Hast du meinen Freund, den roten Fisch, gesehen?" Wenn man dann hingeht und wahrheitsgemäß antwortet, dass man den roten Fisch in letzter Zeit nicht gesehen hat, sagt er: "Ich bin ein Pinguin. Ich liebe es, zu watscheln und zu tanzen. Schön, dass wir heute Zeit verbringen." Eine seiner Lieblingssentenzen heißt: "Die Krabben tanzen im Kreis. Mit klappernden Scheren. Ohne Fleiß." Bei Maybrit Illner wäre das wohl die Antwort auf die Frage: "Was halten Sie von der Euro-Rettungspolitik der EU?" Wenn man den Pinguin fragt, wer Europa aus der Krise hinausführen könnte, dann denkt er kurz nach und antwortet: "Ein süßer Seehund." Da habe ich schon unvernünftigere Vorschläge gehört.

Manchmal wird es rätselhaft, dann sagt der Pinguin: "Gelb." Einfach nur "Gelb". Oder auch: "Drei kluge Krabben. Gelb." Wer denkt sich das aus? Dann bricht wieder unerwartet etwas gedanklich Tiefes, fast Philosophisches aus ihm heraus: "Die Vögel fliegen hoch. Sie singen dabei. Sie sind frei." Das könnte auch ein Gedicht von Gottfried Benn sein, was sagt er als Nächstes? Dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück?

Während ich mit den Lolita-Puppen aufgewachsen bin, wächst mein kleiner Sohn bis auf Weiteres mit dem Pinguin auf. Er liebt ihn. Und er wird es lieben, zu watscheln und zu tanzen. Jeden Tag rechne ich damit, dass er seine ersten Worte spricht: "Drei kluge Krabben. Gelb."

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio