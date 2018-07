Von A nach B Auf dem Gipfel ist Ruh

Peter Schreyer war Chefdesigner bei VW, die Zeitung Die Welt hat ihn den "besten und größten Autodesigner der Gegenwart" genannt. Das war 2013. In jenem Jahr übernahm Schreyer die Leitung des Designbüros bei der Hyundai Kia Automotive Group. Seitdem sehen diese Autos richtig nach was aus. Auf den ersten Blick glaubt man zwar, beim Hyundai Santa Fe auch Elemente anderer Marken zu entdecken: Von der Seite erinnert er an einen BMW X5 und von vorne an die M-Klasse von Mercedes. Aber im Unterschied zu früher vermitteln die von Schreyer gestalteten Autos eben doch etwas Eigenständiges.

Für die Innenausstattung gilt das leider nicht, da dominiert das Plastik, der Bildschirm des Navigationssystems ist ziemlich klein, und überhaupt wirkt alles eher einfach. Aber gut, vielleicht muss man auch mal über den Preis reden, der Santa Fe kostet weniger als ein Mercedes oder BMW, und irgendwo muss sich das ja auch zeigen.

Apropos Sparen: Immer mehr Geländewagen kommen ohne Allradantrieb auf die Straße. So ein SUV mit Zweiradantrieb mag günstiger sein als einer, bei dem alle vier Räder angetrieben werden. Aber man kann damit weder ins Gelände fahren noch einen schweren Anhänger ziehen. Ein SUV ohne Allradantrieb ist wie ein Pferd, das zeitlebens im Stall bleiben muss. Es ist Autoquälerei.

Auch dieser Santa Fe verzichtet auf Allradantrieb, wie inzwischen zwei Drittel aller in Deutschland zugelassenen SUVs. Eine Landpartie wage ich nicht, stattdessen teste ich den Hyundai an einer der härtesten Steigungen, die es in Berlin gibt: Ich fahre mit ihm ins Parkhaus der Wilmersdorfer Arcaden, das ist ein Shoppingzentrum im Westen der Stadt. Biegt man von der Straße in die Einfahrt, geht es gleich richtig den Berg hoch, und ganz oben am Berg ist dann die Schranke, an der man das Parkticket ziehen muss. Hier kommt es regelmäßig zu bizarren Szenen, weil sich vor der Schranke die Autos stauen und viele Autofahrer beim Anfahren die Nerven verlieren. Quietschende Reifen, aufheulende Motoren, fluchende Menschen: All das erlebt man hier. Allerdings nicht mit dem Hyundai. Mit der Berganfahrhilfe bleibt er an der Steigung stehen, auch im Leerlauf, solange ich will. Der Santa Fe mag keinen Allradantrieb haben. Aber dafür eine absolut geländefähige Bremse.

Technische Daten



Motorbauart: 4-Zylinder-Benzinmotor, Leistung: 141 kW (192 PS), Beschleunigung (0–100 km/h): 10 s, Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h, CO2-Emission: 202 g/km, Durchschnittsverbrauch: 8,7 Liter, Basispreis: 29.990 Euro

Marc Brost leitet das Hauptstadtbüro der ZEIT