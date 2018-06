Wochenmarkt Die Islamisierung des Thai-Currys

Dieses Thai-Curry ist cremig, ein bisschen süß, ein bisschen scharf. Massaman-Curry ist ein jahrhundertealtes Gericht der Thai-Küche, das es in verschiedenen Varianten gibt. Gemeinsam ist ihnen, dass Gewürze verwendet werden, die nicht typisch für ein Thai-Curry sind, also Kardamom, Zimt, Nelken, Sternanis, Lorbeer und Muskat. Kaufleute des Nahen Ostens brachten diese Gewürze offenbar im 17. Jahrhundert in den Fernen Osten. Es handelt sich also um ein islamisiertes Thai-Curry, und – probieren Sie es selbst – hat es ihm geschadet?

In einem großen Topf 400 ml Kokosmilch und 100 ml Wasser zum Kochen bringen, Fleisch dazugeben, erneut aufkochen. Dann bei niedriger Hitze 50 Minuten lang zugedeckt köcheln lassen. In der Zwischenzeit wird die Paste zubereitet, die Grundlage für das Curry. Alle Energie und Liebe fließen in diese Paste. Der Lohn ist immens. Entkernte Chilischoten in heißem Wasser 15 Minuten lang einweichen. Klein hacken und beiseitestellen. Kardamomkapseln öffnen, die Samen mit Sternanis und Nelken in einer Pfanne 3 Minuten lang anrösten. Beiseitestellen. Schalotten, Knoblauch und Ingwer in der Pfanne 3 Minuten anbraten. Beiseitestellen. In einem Mörser Chilischoten mit Salz zerdrücken. Kardamom, Sternanis und Nelken dazugeben und zerstoßen. Schalotten, Knoblauch und Ingwer sowie Muskat hinzufügen, alles zu einer glatten Masse stampfen. (Für den letzten Schritt kann man das Ganze in eine Schüssel umfüllen und mit dem Zauberstab pürieren.) Die Currypaste ist jetzt fertig. Man erhitzt etwas Öl in einer Pfanne und brät die Paste darin einen Moment lang an, dann 150 ml Kokosmilch dazugießen und umrühren. Diese Mischung zum Fleisch geben (das bereits 50 Minuten lang geköchelt hat). Man fügt hinzu: Zwiebeln, Erdnüsse, Lorbeer, Zimtstange, Fischsoße, Zucker sowie die restliche Kokosmilch. 40 Minuten lang bei geschlossenem Deckel köcheln lassen. Kartoffeln dazu und noch mal 40 Minuten köcheln lassen, den Deckel dabei nur halb auflegen.

Thai-Curry mit Rind und Kokosmilch (für 3 Personen)

Zutaten – 800 ml Kokosmilch, 700 g Rindernacken (in 3 cm große Würfel geschnitten), 2 EL Pflanzenöl, 5 kleine Zwiebeln (geschält und geviertelt), 70 g geröstete Erdnüsse (ohne Salz), 1 Lorbeerblatt, 1 Zimtstange, 2 EL Fischsoße, 60 g brauner Zucker, 4 geschälte Kartoffeln (in 3 cm große Stücke geschnitten). Für die Currypaste: 3–4 kleine rote Chilischoten (getrocknet, entkernt), 2 Kardamomkapseln, 2 Sternanis, 2–3 Gewürznelken, 2 Schalotten (gehackt), 4 Knoblauchzehen (gehackt), 1 TL gehackter Ingwer, 1 TL Salz, ¼ TL geriebene Muskatnuss. Als Beilage: Reis