Ich habe ein psychisches Defizit, ich bin psychisch herausgefordert. Ich kann wahnsinnig schlecht Nein sagen. Ich möchte den Menschen gefallen. Ich denke immer, wenn ich Nein sage, dann hassen die mich. Gibt es nicht sowieso zu viel Hass auf der Welt? Deswegen bin ich für Führungspositionen ungeeignet. Wenn Kollege Schmidt in mein Büro käme mit dem Wunsch, dass er die neue Abteilung "Medienaffine Parameter" leiten darf, dann würde ich Ja sagen. Das ist ein netter Typ. Ich will, dass er mich mag. Wenn dann eine Stunde später die sympathische Kollegin Müller mit dem gleichen Wunsch vor meinen Schreibtisch träte, dann würde ich ebenfalls Ja sagen, und es gäbe ein Kuddelmuddel von biblischem Ausmaß.

Wenn wieder einmal ein Unternehmen in Schwierigkeiten steckt, denke ich oft, dass dort ein Mensch meines Zuschnitts in eine Führungsposition gelangt ist. Vielleicht ist sogar die Griechenlandkrise auf diese Weise entstanden, vielleicht ticken die Griechen wie ich. Möchten Sie noch einen Kredit? Ja, gerne. Ich bin Reeder, ich möchte keine Steuern zahlen, geht das? Aber ja.

Wenn ich im Büro bin und auf den Flur trete, habe ich Angst. Kollegen sehen mich, und ihnen fällt sofort ein Thema ein, zu dem sie gerne in ihrem Ressort einen Artikel hätten. Alle anderen Autoren, die ein bisschen Verstand besitzen, haben das Thema abgelehnt. Es ist sterbenslangweilig, irrelevant, extrem arbeitsintensiv, und man macht sich jede Menge Feinde. Ich sage Ja. Deshalb habe ich Hunderte Artikel über solche Themen geschrieben. Ich bin der Jasager.

Vor Monaten war ich an der Kaffeemaschine. Zufällig stand ein Kollege neben mir. Als ich mit meinem Kaffee wegging, hatte ich versprochen, innerhalb von drei Wochen eine große Geschichte über Apps abzuliefern. Ich denke dann immer, ach, es ist ja nicht sofort, drei Wochen sind eine Ewigkeit. Ich musste erst mal nachschlagen, was das ist. Ich habe keine Ahnung davon. Es hängt mit Handys und Computern zusammen. Sie tun etwas mit den Handys. Warum ich? Wozu gibt es Sascha Lobo?

Jedes Mal, wenn der Kollege mich zufällig sieht, fragt er mich nach den Apps. Zuerst war er noch freundlich. Das legte sich nach und nach. Er hat mir schon mehrmals eine letzte Frist eingeräumt. Ich habe zu allen Fristen immer Ja gesagt. Das ist meine Natur. Ich kann halt Ja sagen nur und sonst gar nichts. Ich habe angefangen, mich mit Apps zu befassen. Es gibt Hybrid-Apps, Web-Apps und Native Apps, ich vermute, die Native Apps werden von Eingeborenen hergestellt. Wichtige Programmiersprachen heißen C#, C, C++ und Objective-C. Ich habe mich ehrlich gefragt, ob es für mich etwas Langweiligeres gibt als Apps. Badfliesen vielleicht? Oder die Geschichte des Besenbindens?

Ich habe, spontan, zwei Wochen Urlaub genommen. Ich dachte, er vergisst es in dieser Zeit. Ich vergesse viel. Als ich noch in einer Führungsposition war, bin ich oft erstaunt gewesen, wenn Leute mir zehnseitige Texte über die verrücktesten Themen auf den Tisch legten, die ich bei ihnen bestellt hatte. Aber man darf nicht immer von sich auf andere schließen. Dann habe ich, um Zeit zu gewinnen, von einer anderen Kollegin den Auftrag angenommen, etwas über Kugelfische zu schreiben. Wenn ich den Kollegen auf dem Flur getroffen habe, konnte ich triumphierend sagen: "Ich muss jetzt erst mal dringend das Essay über die Kugelfische beenden." Kugelfische finde ich recht interessant, sie besitzen zum Beispiel keine von außen erkennbaren Geschlechtsteile. Das ist doch interessant. Ich würde gern Nein sagen können.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

