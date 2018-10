Manchmal trenne ich mich von einem Bild aus meiner Sammlung. Ich gehe dann mit dem verstoßenen Gemälde auf seine letzte Fahrt, aus Respekt und damit der Abschied nicht zu abrupt ausfällt, will sagen: Ich bringe jedes Bild eigenhändig in die Galerie oder ins Auktionshaus, sei es auch noch so weit. Mit einem Hochformat aus dem 19. Jahrhundert fuhr ich nach Köln. Und das Auto trug vermutlich zu diesem Entschluss bei, denn es ist mehr als viereinhalb Meter lang: Bequem konnte ich das Bild in den Kofferraum betten, ansonsten hätte es mir innen die Heckscheibe verstellt.

Vor Hannover einzelne Schneeflöckchen. Die Scheibenwischautomatik verstand dieses Wetter nicht und entfesselte ein aufgeregtes Hin und Her. Peugeot stattet den Kombi mit einem kleinen, tief sitzenden Sportlenkrad aus, sodass ich freie Sicht auf alle Anzeigen genoss. Was dazu führte, dass ich pausenlos mit den Fahrerassistenzsystemen kommunizierte und mich schön ablenken ließ.

Der Peugeot 308 SW ist ausgesprochen sparsam. Der Hersteller rühmt sich einer Testfahrt: In 32 Stunden fuhr der Wagen mit einer einzigen Tankfüllung 1810 Kilometer weit, bei 57 km/h im Durchschnitt. Wer ganz viel Zeit hat, kann das zu schlagen versuchen. Ich hingegen fahre eher schnell und freute mich über die Ruhe auch bei hohem Tempo.

Man kann die Rückbank umklappen und versenken und sich eine ellenlange Ladefläche bauen – mit diesem Wagen könnte man also auch beim Bestatter aushelfen. Ein Labrador wird sich hinten wohlfühlen oder ein Meerschweinchenpaar, das nach einer 32-stündigen Testfahrt von Enkeln und Urenkeln umkrabbelt wird. Unschlagbar ist der Peugeot für Sportler mit Gerät, vor allem mit Skiern. In Kölns Gassen war ich schließlich für die Einparkautomatik dankbar.

Mein Bild war dann weg. Es war natürlich ein Fehler, es zu verkaufen, die innere Leere quälte mich sofort.

Auf dem Rückweg bei Bielefeld drückte ich jedoch beherzt die Sport-Taste und lauschte dem digital verstärkten Motorengeräusch. Der lange Lulatsch von Peugeot, in der Werbung als "schnörkellos und funktional" beschrieben, konnte mich tatsächlich eine Zeit lang trösten.

Technische Daten



Motorbauart: 4-Zylinder-Benzin- motor, Leistung: 81 kW (110 PS), Beschleunigung (0–100 km/h): 11,6 s, Höchstgeschwindigkeit: 188 km/h, CO 2 - Emission: 109 g/km, Durchschnittsverbrauch: 4,7 Liter, Basispreis: 23.600 Euro



Thomas E. Schmidt ist Kulturkorrespondent der ZEIT